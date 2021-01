El Covid llega al América, Ochoa y Benedetti son aislados

CIUDAD DE MÉXICO.- Las malas noticia llegaron al América, después del partido del sábado frente a Rayados de Monterrey.

El club de Coapa no sólo perdió el partido, se anunció hoy miércoles 20 de enero que Guillermo Ochoa y Nicolás Benedetti fueron aislados por presentar síntomas de coronavirus.

Ambos jugadores no se presentaron al entrenamiento azulcrema hoy miércoles como precaución y únicamente están esperando los resultados de las pruebas aplicadas en Coapa para confirmar que son portadores del virus.

En el campamento hay mucha molestia porque consideran que Monterrey no siguió los protocolos como indica la Liga Mx y esta situación originó los contagios en las Águilas tras el duelo de la semana pasada.

