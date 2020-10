El Covid no da tregua en Cruz Azul

Gutiérrez, Castro y Domínguez aún estarán aislados

Robert Dante Siboldi, director ténico del Cruz Azul, confirmó que los tres jugadores que dieron positivo por Covid-19 en una prueba del pasado 8 de octubre, volvieron a darlo y no podrán reintegrarse de cara al duelo ante las Chivas del Guadalajara del próximo domingo.

El entrenador de la Máquina dijo que incluso a estos tres elementos les podría tomar un mes para volver a jugar, en un torneo donde Cruz Azul ha tenido 19 casos de coronavirus en el primer equipo, 11 de ellos de jugadores.

El club no hizo públicos los nombres de los últimos tres futbolistas en dar positivo, pero diversos medios confirmaron desde hace una semana que se trata de los juveniles Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez, y el colombiano Alex Castro.

“Volvieron a dar positivos en la siguiente prueba”, dijo Siboldi en una entrevista virtual. “Lo principal es que ellos están bien, están aislados, en dos casos fueron sintomáticos, ya les pasó, por suerte fueron síntomas de esa gripe que te da leve, o un resfrío, pero sí fueron sintomáticos. Están bien, eso es lo primario y lo principal, que estén bien. Pero la otra parte es que ahora hay que volverlos a poner a punto, ya no son 15 días, sino que te llevan una o dos semanas más, prácticamente pasará un mes para que ellos puedan estar al nivel para poder volver a jugar”.

Los tres futbolistas se mantienen entrenando en sus casas, a la espera de presentar una prueba negativa. De hecho, Siboldi sostuvo una charla con el primer equipo para refrendar el compromiso con los cuidados que los jugadores deben tener.

“Hemos tratado de ser muy responsables en ese aspecto, del cuidado personal y grupal en todos los aspectos, tratar de llevar el protocolo a rajatabla, pero son cosas que no las puedes controlar, no todo lo puedes controlar y bueno, hemos tenido muchos contagios, la verdad. Justamente hoy, sacando cuentas, alrededor de 11 jugadores ya han dado positivo en el plantel, casi la mitad, creo que falta uno para ser la mitad, y esto no parece que ya se solucionó, va a seguir pasando, y la responsabilidad que tenemos es muy grande porque se trata de la salud”, dijo el entrenador celeste.

“No quiero poner excusas, pero son cosas con las que antes no lidiábamos, esa es la realidad en estos momentos”, comentó el entrenador cementero.— ESPN