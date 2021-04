Correa, feliz en la LMB

El cubano espera aportar mucho con los Diablos

A los 32 años, Lisbán Correa tiene la suficiente experiencia para saber que la ansiedad no es la mejor aliada al momento de tomar el bate. Así que pese a ser el refuerzo de lujo en la ofensiva de los Diablos Rojos, se concentra solo en aportar lo suyo a la novena en busca de la conquista del campeonato 17.

Correa llega con referencias claras de lo que representa jugar en Ciudad de México, y en específico con los Diablos Rojos, recibidas por otros cubanos como Amaury Cazaña y Alexei Ramírez. “Desde Cuba me han dicho que camina mucho la bola, no vengo interesado en buscar jonrones, solo quiero hacer mi trabajo y que solitos salgan, no tengo otra estrategia que esa”.

Lo que no puede ocultar es la felicidad que le da jugar en México. “Estoy agradecido de que la gente me haya elegido para estar aquí. Estoy impresionado porque es un estadio muy bonito y acogedor, no había pisado jamás un estadio así. Espero tener buen año y ayudar a los Diablos, en todo para poder ser campeones” de la Liga Mexicana.— El Universal