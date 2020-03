El deporte no es inmune al coronavirus

Ligas sin público y cancelaciones en todo el mundo

El mundo está tomando medidas drásticas para afrontar una posible pandemia de Covid-19 (coronavirus) y el deporte no es ajeno a ello.

Un día después de la resolución del gobierno italiano de suspender todo evento deportivo masivo, incluyendo la Serie A de Italia, al menos hasta el tres de abril, la Liga española y la portuguesa tomaron una determinación similar.

La Liga anunció en un comunicado que los partidos en las dos máximas divisiones se disputarán sin público por lo menos dos semanas. La determinación se tomó luego que el gobierno de Madrid ordenara una serie de medidas preventivas para poder contener la expansión del coronavirus.

Portugal anunció medidas similares para su liga profesional y añadió que los torneos juveniles quedan suspendidos entre el sábado y el 28 de marzo. También dijo que todo partido de fútbol profesional no se podrá jugar con una concurrencia que exceda las 5,000 personas.

Ayer, el Valencia ante el talanta de la Liga de Campeones de Europa se jugó sin aficionados en Mestalla.

Las competencias de la UEFA que se realicen en Italia podrán seguir su marcha, siempre y cuando se realicen sin público, aunque esto es algo que no tiene contentos a muchos, incluyendo a la directiva del Getafe.

Ángel Torres, presidente del cuadro “Azulón”, aseguró que su equipo no viajará a Milán para enfrentar al Ínter de Milán en el choque de ida de los octavos de final de la Liga Europa.

“O se saca el partido de allí o se aplaza. Lo más sensato sería aplazarlo. Salvo que esto cambie mucho el Getafe no va a viajar a Italia. El Getafe no va a volar. No vamos a ir a Italia le pese a quién le pese”, comentó Torres.

También en España, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunció que la Feria de Las Fallas se aplazó para una fecha todavía por determinar.

Con esta decisión, “se trata de minimizar el elemento de riesgo para el contagio por aglomeraciones humanas y desplazamientos masivos de personas procedentes de zonas más afectadas”, dijo Puig sobre la Feria, una de las más importantes de España, que tendría lugar del domingo 15 al jueves 19 próximos.

Cancelación posible

Una cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio — lo mismo que una postergación o la realización de justas sin público — tendría un impacto tan global como la misma propagación del coronavirus que hace peligrar la competencia.

El Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales dicen que los Juegos se llevarán a cabo como estaba programado, pero el reloj sigue avanzando.

El destino de los Juegos afecta a 11,000 deportistas, además de 4,400 paraolímpicos, técnicos y dirigentes, organizadores, el gobierno japonés y el orgullo nacional, medios de transmisión, aficionados y patrocinadores de todo el mundo. Súmele a esto hoteles, aerolíneas y choferes de taxi, así como 80,000 voluntarios que no cobran y que se perderían una oportunidad única en la vida.

La “marca” olímpica podría resultar manchada, aunque el COI sería uno de los menos afectados económicamente si los Juegos se suspenden. El COI tiene varios meses para tomar una decisión definitiva.

Los más perjudicados por una cancelación podrían ser los deportistas, según Victor Matheson, economista especializado en el deporte del College of the Holy Cross de Worcester, Massachusetts.

