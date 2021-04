El día que "Cantinflas" sorprendió al "Tuca" Ferreti (vídeo)

Ricardo Ferretti está acostumbrado a que la afición en la calle le pida el autógrafo, la imagen del recuerdo, pero jamás se imaginó que un día quien lo reconociera sería Mario Moreno "Cantinflas".

La anécdota que nunca olvidará el timonel de Tigres la contó durante una rueda de prensa en el Estadio Universitario, luego de bromear con la prensa, en específico a un periodista a quien le dijo le saldría bigote como el actor y cómico del cine mexicano.

"No hagas caso, nos tienen envidia, diles 'cuando nos salga el bigote, vas a ver que guapo'; ¿cuántos años tienes, 25? pues ya no te salió, cuando mucho te va a salir uno de Cantinflas", indicó.

Fue ahí que surgió el tema, platicando "Tuca" del día cuando se lo topó en una gasolinera y Mario Moreno lo llamó por su apodo, recordó mediotiempo.com.

"El señor fue de las pocas personas, estaba ahí una vez cerca de Cuajimalpa, ahí vivía él; entonces en una gasolinera voy llegando y estaba el señor en su coche y que me bajó".

"Si hay alguien así en nosotros admirable, para mí era 'Cantinflas', fui le toqué el vidrio y le dije 'señor discúlpeme, lo admiro muchísimo', me dice 'ay gracias Tuca' y yo, '¡pum! me sorprendió', sabía quién era; me quedé así de '¿cómo es posible que un personaje tan importante me haya reconocido?, me quedé como un pavo real", presumió el timonel.