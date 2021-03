MÉXICO.— Julio César Chávez Jr. criticó la pelea entre Saúl "El Canelo" Álvarez contra el turco Avni Yildirim a quien venció en el tercer round.

Tras este espectáculo brindado en el estadio Hard Rock, en Miami, el hijo de la leyenda del boxeo se animó a retar al púgil jalisciense para un próximo combate.

"Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!", escribió el "Hijo de la Leyenda".

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!

Chávez Jr., también aseguró que la afición recibiría mejor que Álvarez lo enfrente a él o bien a Gennady Golovkin.

Yo nunca e retado a nadie ! estoy dispuesto como cualquier boxeador A boxear con quien sea ! Por eso creo que la gente en general estaría más interesada en @jcchavezjr1 🆚 @Canelo 2 o @Canelo 🆚 @GGGBoxing 3 que cualquier otra pelea! No solo en méxico si no en todo el mundo 🥊

Sin embargo, internautas y seguidores del Junior le recordaron la pelea que tuvo con Saúl Álvarez en 2017, en la que fue derrotado por decisión unánime.

Pese a las críticas y burlas tras alzar la mano para retar a "El Canelo", Julio César Chávez Jr., insinúo que el púgil tapatío sólo le importa ganar dinero, de ahí que haya enfrentado a alguien de tan pobre nivel.

El hijo de Julio César aseguró estar dispuesto a pelear contra Saúl incluso sin ganancias de por medio, pues él solo busca la revancha, aunque su única condición para que esto pase es que el combate sea en las 175 libras.

Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero !