El diezmado City se impone al Chelsea

Corre peligro el puesto de Frank Lampard: 3 a 1

Ni siquiera frente a un Manchester City diezmado por el coronavirus, Frank Lampard pudo impedir que Chelsea sufriera su cuarta derrota en seis partidos.

Y Lampard está consciente de que la derrota por 3-1 no hará sino presionarlo más.

El City puso en evidencia al Chelsea con una despiadada exhibición ofensiva.

İlkay Gündoğan, Phil Foden y Kevin De Bruyne anotaron en un devastador periodo de 16 minutos en el primer tiempo para que el City ascendiera al quinto lugar en la tabla de posiciones pese a que los contagios de coronavirus han mermado al plantel.

Chelsea se encuentra sólo tres puntos debajo del City pero ha jugado dos partidos más y la manera en que fue dominado sin duda será alarmante para el dueño Roman Abramovich.

“No importa si esto me presiona o no”, consideró Lampard. “Hace un mes, todos me preguntaban si iba a firmar un nuevo contrato y ahora me dicen cosas diferentes. Pero en un periodo muy ocupado, perdimos cuatro partidos, de modo que la presión es constante, y uno sabe que está ahí”.

En Newcastle, un formidable gol de Youri Tielemans dio al Leicester una victoria de 2-1 sobre los locales, con su quinto triunfo al hilo.— AP