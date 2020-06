El Espanyol se hunde mas ante un Betis que respira con Alexis (1-0)

SEVILLA.— El Espanyol se hunde aún más en la última posición de la tabla, con la permanencia cada vez mas difícil, al caer derrotado (1-0) en el Villamarín ante el Betis, equipo que con Alexis Trujillo en el banquillo, tras la destitución de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', aleja los fantasmas del descenso.

El Espanyol camino de Segunda División. No hay argumentos para creer que este equipo reaccione.



Toca reflexionar y reconstruir un club que ha jugado con fuego durante mucho tiempo y al final se quemado.



No me da vergüenza decir que escribo esto mientras lloro #RCDE pic.twitter.com/YAXgwe8b4S