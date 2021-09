El expresidente Donald Trump se convierte en comentarista de boxeo

Trump incursiona en el box como analista.

EE.UU.— Donald Trump tiene previsto ofrecer comentarios desde el ring este próximo sábado 11 de septiembre para una cartelera de boxeo de exhibición encabezada por el ex campeón de peso pesado de 58 años Evander Holyfield.

El sábado #September11, cuando el mundo entero recuerde a mas víctimas de los ataques terroristas más grandes en la historia de EEUU, el ex Presidente Trump, comentará con su hijo la pelea de box que se transmite "on demand" por @FiteTV entre Holyfield y Belfort.

Trump estará acompañado por su hijo, Donald Jr., en Hollywood, Florida, para comentar de manera alternativa la cartelera de cuatro combates, que estará disponible en FITE.TV. Según el servicio, el pago por evento será de $49.99 dólares y estará disponible a través de aplicaciones móviles y Smart TV.

"Me encantan los grandes luchadores y las grandes peleas. Espero verlos a ambos este sábado por la noche y compartir mis pensamientos en el ring. No querrá perderse este evento especial", dijo el ex presidente en un comunicado de prensa.

La cartelera originalmente iba a ser encabezada con el regreso de Oscar de la Hoya al ring para enfrentar a Vitor Belfort, un ex campeón de UFC, pero De la Hoya tuvo que abandonar el evento después de ser hospitalizado por Covid-19. Holyfield intervino como reemplazo tardío, lo que provocó más cambios.

La Comisión Atlética del Estado de California se negó a aprobar la pelea debido a la edad de Holyfield. El ex campeón de peso crucero y peso pesado cumple 59 años en octubre y no ha peleado desde 2011. Sin embargo, sí se llevará al cabo su pelea con Belfort; está programada para ocho asaltos de dos minutos.

Los otros combates programados son: Anderson Silva contra Tito Ortiz. David Haye contra Joe Fournier y Andy Vences contra Jono Carroll.

No es la única celebridad en ser comentarista de box

Donald Trump tiene una larga historia con el boxeo después de albergar y promover varias carteleras de pelea a lo largo de los años, la mayoría en el casino que poseía en Atlantic City, Nueva Jersey.

Sin embargo en FITE.TV anteriormente, celebridades como Snoop Dogg y Pete Davidson han sido comentaristas invitados en eventos de boxeo transmitidos por este medio. Así que Trump no es el primero y seguramente no será el último.

Donald Trump to do commentary on Holyfield vs Belfort boxing PPV

