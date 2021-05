El francés Florian Thauvin, la contratación bomba de los Tigres (vídeos)

Con 28 años de edad y una Copa del Mundo bajo el brazo, es como llegará el francés Florian Thauvin a Tigres para la siguiente temporada, luego de que tanto club como jugador llegaron a un arreglo de palabra.

Sin embargo, ahora se abre la incógnita de ¿quién es y qué tal juega?, así que aquí te lo decimos y te presentamos sus cinco mejores goles.

Thauvin nació un 26 enero 1993, en Orleans, Francia.

El jugador se desempaña como centrocampista y tiene una zurda prodigiosa, ya que tiene buen golpeo de balón, ya sea de larga distancia o en tiros libres.

Además, posee buena lectura de juego y es férreo a la hora de buscar la recuperación de balón, informó mediotiempo.com.

Gran parte de su carrera deportiva la ha desempeñado en la Ligue 1 de Francia, primero debutando con el Bastia en la campaña 2012-2013, luego de que previamente habían conseguido el ascenso de la Ligue 2.

Su calidad y talento le abrieron las puertas para llegar a un grande del país galo, ya que en 2013 fichó con el Olympique de Marsella.

Fue la temporada 2015-2016 cuando probó suerte en el Newcastle de la Premier League, aunque ahí solo estuvo una campaña y volvió con el Olympique de Marsella, donde finalmente terminará contrato en este verano para dar paso a su nueva historia en México con Tigres.

Tigres romperá el mercado de la Liga MX este verano cuando firme a Florian Thauvin, jugador de 28 años con el que ya acordaron condiciones y solo falta que estampe su rúbrica para ser el sexto francés que vista los colores de la institución regia.

El primero fue André-Pierre Gignac, una leyenda del conjunto de la UANL.

Llegó en 2015 como jugador libre y se ha encargado de romper todos los récords de la institución.

Es el máximo anotador en la historia del club con 149 goles.

La llegada del Bomboro trajo el arribo de una legión extranjera. Ya que un año después llegaron tres elementos galos, uno para el primer equipo como Andy Delort, quien reforzó la plantilla para el Apertura 2016, pero se fue a los seis meses, luego de ser campeón, vendido al Toulouse de la Ligue 1.

🗨️ @AndyDelort9 "On le sait la mentalité de Montpellier, on n'est pas des stars, on est un club, on est une famille"#OGCNMHSC 🎙️ pic.twitter.com/nSttr14PGR