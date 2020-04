El fútbol es necesario

Algunas ligas ya trabajan para volver a la cancha

Las consecuencias por la pandemia son grandes y de distinta magnitud.

Jorge Valdano señala una y otra vez que lo más importante de lo menos importante es el fútbol. Y con esa premisa, la afición global al balompié está sufriendo.

Lleno de torneos virtuales —no solamente en el fútbol— los aficionados están ávidos de que ruede la pelota. Y las federaciones de todo el planeta lo necesitan para paliar un poco el golpe a las finanzas que ha dejado la sequía en el rectángulo verde.

Alemania, cuyo gobierno tiene, según ellos, casi controlado el brote de Covid-19, enarbola la bandera del regreso a las canchas. Aunque con muchas restricciones y con todavía más dudas.

Jugar a puerta cerrada es la principal iniciativa en prácticamente todas las federaciones, aunque en Alemania quieren ir un poco más allá de esto.

Según la revista “Der Spiegel”, la Bundesliga, que es la Primera División alemana, contempla que hayan un máximo de 300 personas en los estadios, toda vez que la competencia se reanude.

Estas 300 personas, según el documento dado a conocer por la publicación germana, estarían repartidas entre planteles de los equipos —incluyendo jugadores y cuerpo técnico— además de guardias de seguridad, empleados del estadio, medios de comunicación y algunos aficionados de los locales.

Este último punto es el que haría tambalear la propuesta —que presentarán hoy en una asamblea virtual— pues no se sabe que tan de acuerdo esté el gobierno alemán, que de a poco va aminorando las medidas de contingencia.

La fecha tentativa en la que volverían la actividad tanto en la Bundesliga como en la Bundesliga 2 (Segunda División) sería el 9 de mayo.

Los equipos se encuentran ya entrenando en grupos reducidos, tratando de respetar lo más que se pueda las medidas de distanciamiento entre los jugadores, aunque en un deporte de contacto como el fútbol es complicado.

Antes de cada práctica se les toma la temperatura a los jugadores, así como monitorearán si alguno presenta algún síntoma de Covid-19.

Jugar con precauciones

Aunque hay distintas voces en contra y a favor, es un hecho que es primordial que el balompié regresará a la palestra mundial más temprano que tarde, pero, ¿con qué cambios?

Thomas Müller, uno de los jugadores más importantes del balompié teutón, quiere volver a la cancha cuanto antes, pero siempre tomando en cuenta que, de no tomar las previsiones necesarias, esto no servirá de nada.

El campeón del mundo en Brasil 2014 e insignia del multicampeón alemán, el Bayern Múnich, apuntó en declaraciones para un diario de su país, que tomarán todas las medidas necesarias para que el fútbol sea de nuevo parte de la cotidianidad.

“Está absolutamente claro que el fútbol se sujetará prácticamente a todas las reglas necesarias para jugar. Mientras las reglas sean compatibles con las leyes y reglamentos, los profesionales jugaremos. Si es necesario, incluso en cuarentena”, apuntó en la publicación.

En varias competencias —como la liga belga— el líder sería considerado monarca, en dado caso que el campeonato no continuara. Müller lo ve correcto, a pesar de que el Bayern no tiene una distancia tan grande con su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund.

“Si no podemos jugar la temporada hasta el final, lo único decisivo desde lo deportivo es que encabezamos la tabla. Si en esta situación particular nos dan o no el reconocimiento oficial del título es irrelevante para mí”, señaló el alemán.

Actualmente los bávaros marchan como líderes con 55 unidades, apenas cuatro más que el Borussia y cinco que el Leipzig, todavía con nueve fechas por disputar.

Son una distracción

Uno de los países en los que el balompié es casi una religión es Inglaterra.

Jurgen Klopp, técnico del virtual campeón de la Premier League, el Liverpool, cree que el balompié es necesario, más que para las finanzas, para el humor de todas las personas.

“No sé cuándo será posible (volver a jugar), dependemos del gobierno sobre este tema. Pero si el futbol puede ayudar en cierta manera a mejorar el humor, a dar algo en lo que pensar, debemos comenzar los entrenamientos en un momento dado, no sé cuándo será el caso”, declaró el alemán a una televisora local.

Destacó que a pesar del dominio mostrado por sus dirigidos en la Premier League esta temporada, en la que son líderes con 25 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, la “versión definitiva” del Liverpool aún no se revela y pueden alcanzar un mayor nivel.

“Lo primero es que no cambiaremos. Pero este equipo no es una versión definitiva, hay bastante lugar para la mejora y la trabajamos. Tenemos sangre nueva y podemos mejorar con este equipo, que es formidable”, añadió el alemán.

A diferencia de competencias como la Bundesliga, Serie A o la Liga española, la Premier League, a la que le restan nueve jornadas por disputarse, aún no ha dado a conocer los protocolos que implementará para un posible regreso a las canchas.

Debe reanudarse

Italia es uno de los países con los que el Covid-19 no ha tenido consideraciones. Y la Serie A fue de las primeras en suspender su actividad.

Ahora, una luz al final del túnel puede verse.

Vincenzo Spadafora, ministro de políticas para juventud y deporte de Italia, señaló que la Serie A, así como las actividades deportivas, debe reanudarse lo antes posible por su importancia económica y social, pero esto será gradual.

Spadafora señaló que las prácticas deben permitirse para la posible reanudación del certamen, motivo por el cual analiza, junto a las autoridades sanitarias, cuándo y bajo qué condiciones volvería el fútbol.

Al momento casi 25 mil personas han fallecido por complicaciones por el Covid en Italia, por lo que dar un paso así es muy difícil.

Necesario, pero con restricciones. ¡Qué la pelota ruede!— MIGUEL CALDERÓN

LIGA MX

En México Enrique Bonilla, presidente de la competencia, ha dicho que tienen varios calendarios en carpeta, por lo que están solo a la espera de lo que digan las autoridades sanitarias del país, para decidir cual aplicarán. En cada uno de esos escenarios cabe la posibilidad de tener que jugar entre semana y fin de semana, pues el torneo regular (se quedó en la fecha 11) sí se terminará.

Liga de España

La madre patria ha sido uno de los sitios con los que el Covid-19 se ha ensañado. Por eso, el regreso del fútbol tendrá que llevarse al cabo con un protocolo que no permita que este se vuelva un foco de contagio que golpee más a la población española. Partidos a puerta cerrada son algunas de las opciones que tienen en mente los directivos, aunque en junio, como posibilidad, podrían regresar.

Liga de Argentina

En el país pampero quieren llevar con calma el regreso a la acción. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más están sufriendo con la pandemia, por lo que pensar en el fútbol en estos momentos es absurdo, dicho por sus propios dirigentes. No obstante, con la competencia no tan avanzada, cabe la opción de que cuando se restablezca todo, reanuden en donde estaban.

Liga de Países Bajos

En Países Bajos está al rojo vivo la discusión sobre qué pasará con su campeonato. Hace unos días surgió el rumor de la cancelación de su torneo, otorgándole la corona al Ajax de Amsterdam. Sin embargo, el Ajax es líder con 56 puntos, los mismos que tiene el AZ Alkmaar, pero con una mejor diferencia de goles. La polémica es mayor, pues aún quedan 10 fechas del torneo por disputarse.

Champions League

En días pasados varios medios hicieron énfasis en fechas para la conclusión de la Liga de Campeones de Europa y agosto fue el mes elegido. Según todos estos rumores, que no ha salido a desmentir la UEFA, en todo ese mes se jugarían los restantes partidos de octavos de final, así como los cuartos, semifinales y final. Todavía no deciden si serán a ida y vuelta o a un solo partido.

“Concachampions”

La competencia entre monarcas y subcampeones de Concacaf no tiene un futuro prometedor. Con varios partidos en Estados Unidos, actualmente epicentro de la pandemia en todo el mundo, la confederación no ha querido dar a conocer algunas fechas probables para continuar con los cuartos de final. Se dice, además, que podría cancelarse. Tigres, América y Cruz Azul, por México, seguían con vida.

