El fútbol inglés, en problemas

Un socio fundador de la Premier League vaticina multitud de quiebras de equipos que viven al día

Corría el año 1992 cuando la Premier League nacía de la mano de un socio fundador que un año antes había agarrado las riendas de un histórico del fútbol británico, el Tottenham. Ese socio era el famoso Alan Sugar.

Hoy, casi tres décadas después del establecimiento de una de las ligas más poderosas, ricas y competidas del mundo, Sugar analiza con preocupación el panorama financiero actual.

“Hay muchos problemas que llegarán pronto a la Premier League. No hay ninguna duda, creo que la situación es terrible”, señaló durante una entrevista reciente.

La pandemia del Covid-19 obligó a suspender la liga inglesa hace un mes, y no hay indicios de cuándo podría reanudarse. Se esperan pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares, como informarmos esta semana en el Diario.

“Algunos equipos no podrán con esa situación. Trabajan al día. Entiendo que puede sonar ridículo, pero gastan cada centavo que ganan en transferencias y salarios de jugadores y dependen de seguir generando ganancias para pagar los gastos. Si frenas los ingresos entonces, ¿de dónde vas a obtener el dinero?”, se pregunta.

Los ingresos del día por conceptos de taquilla, comida y mercancías ya no existen. Y con un cuarto de la temporada aún por disputarse, la liga está preocupada de que los socios comerciales busquen recuperar su inversión en acuerdos con equipos que superan con creces los 3,200 millones de dólares al año.

En 1992, Sugar tuvo un papel importante en la conformación de la Liga Premier, la cual fue financiada por Sky. Las cajas decodificadoras del proveedor de televisión satelital fueron hechas con la tecnología de Amstrad, la empresa del propio Alan Sugar, la cual incrementó su popularidad debido a que las transmisiones de paga de los encuentros aumentaron el número de suscripciones al servicio que ofrecía.

Pero invertir en un equipo como el Tottenham le resultó costoso. En 2001, cuando llegó a su fin su mandato de 10 años, señaló que el club había gastado alrededor de 124 millones de dólares en transferencias de jugadores.

“El fútbol se ha vuelto completamente loco con respecto al dinero. Los jugadores son el mayor gasto. Desafortunadamente, para mantenerte en la Premier League, muchos equipos pagan demasiado por jugadores y costos de transferencia. Y a eso se le une los salarios”, agrega el exdirectivo.

El sindicato de jugadores de la liga británica rechazó una petición que le realizaron los equipos, la cual implicaba el recorte del 30 por ciento de los salarios de los futbolistas, ya que cree que la medida enriquecería a los dueños y reduciría los impuestos que pagan, privando así de fondos al sistema de salud británico.

Al mismo tiempo, otros equipos han estado negociando. De manera individual, el Southampton acordó con sus jugadores diferir sus salarios durante tres meses. El West Ham también diferirá una parte de los sueldos de sus jugadores. Aunque no reveló el porcentaje, el técnico, David Moyes, el vicepresidente, Karren Brady, y el director de finanzas, Andy Mollett, decidieron reducirlo 30 por ciento.

“Si los equipos no tienen el dinero, no pueden pagar a sus jugadores”, afirmó tajante Sugar. “¿Qué hará el presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales, Gordon Taylor? No puede demandar al equipo si no tiene dinero, especialmente si está en quiebra. ¿Qué hará? ¿Entrará en las millonarias arcas de la Asociación de Jugadores y les pagará a todos?”.

¿Cómo cambiará el deporte más popular del mundo ahora que se encuentra en una contingencia sanitaria y financiera tan grande? Se pregunta Alan Sugar durante su análisis de la Premier League.

“Quizá será como el diablo disfrazado, y se convierta en un factor que nivele el fútbol”, afirma. Lo que parece claro es que “el poder de los agentes y el de los jugadores ya no será tan grande como lo era antes porque seguirán conmocionados. Eso sí, si regresamos de alguna forma a la normalidad en poco tiempo, en un año o menos, entonces creo que volveremos a lo que había antes” de la pandemia, finaliza el empresario.

