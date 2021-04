El fútbol inglés se une al duelo por la muerte de Felipe de Edimburgo

El fútbol inglés se sumó hoy viernes al tributo por el fallecimiento del príncipe Felipe, con mensajes de la mayoría de clubes del Reino Unido.

El consorte de la reina Isabel II falleció este viernes a los 99 años y guardaba una estrecha relación con el fútbol, al asistir a varias finales de la FA Cup y a la Copa del Mundo en la que Inglaterra se hizo con el título en 1966, citó mediotiempo.com.

El príncipe Felipe de Hedimburgo con los integrantes de la selección inglesa de fútbol, en 1966.- Foto de foxsport.com.mx

Condolencias

Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue el Tottenham Hotspur, que se mostró "profundamente entristecido" por las noticias de la muerte del duque de Edimburgo y expresaron que sus pensamientos y simpatías están con la reina y con la familia real.

Estamos entristecidos por el fallecimiento del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo.



Nuestros pensamientos se encuentran con Su Majestad la Reina y con la Familia Real. — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) April 9, 2021

El City

En la misma línea fue el Manchester City, que mandó sus "más sinceras condolencias" a la familia real, y el Manchester United, quien compartió fotos del duque con jugadores antiguos del equipo inglés.

Manchester City extends its sincere condolences to the Royal Family following the sad news that His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh has passed away at the age of 99. — Manchester City (@ManCity) April 9, 2021

Arsenal

El Arsenal, que vio cómo Felipe inauguró el Emirates Stadium en 2006, apuntó que siempre tuvo una larga asociación con el club y que su primera visita a Highbury fue en octubre de 1952, apenas ocho meses después de la coronación de Isabel II.

It was with deep regret that we have learnt today of the death of His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh. — Arsenal (@Arsenal) April 9, 2021

"Siempre será recordado por los aficionados del Arsenal por oficialmente inaugurar el Emirates Stadium el 26 de octubre de 2006, cuando mostró un sincero interés en nuestra nueva casa, hablando con nuestros jugadores, empleados y aficionados. Fue un día inolvidable", dijo el Arsenal en un comunicado.

Wolves

El club donde juega el mexicano Raúl Jiménez también expresó su sentir por el fallecimiento del duque, poco antes del comienzo del partido contra el Fulham.

Previo al inicio del juego, se guardaron dos minutos de silencio por el sensible fallecimiento de Su Alteza Real El Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. #FULWOL pic.twitter.com/5GB030en9P — Wolves Español (@WolvesEspanol) April 9, 2021

United

El Manchester United fue otro de los equipos ingleses que se unieron al pésame por la muerte del duque a todos los integrantes de la familia real.

Manchester United lamenta el fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo.



Nuestro más sentido pésame a toda la familia real en este difícil momento. https://t.co/CUIXSNMpAa pic.twitter.com/vCFHZqjhE9 — Manchester United (@ManUtd_Es) April 9, 2021

Un minuto de silencio

La Premier League también rendirá tributo al consorte de Isabel II con un minuto de silencio en los partidos que se disputarán este fin de semana.

A diferencia de otras ocasiones en las que fallece un miembro de familia real, los partidos no se suspenderán, pero se hará este pequeño homenaje en cada estadio.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



Our thoughts and condolences are with Her Majesty The Queen, The Royal Family and all those around the world mourning the loss of His Royal Highness. pic.twitter.com/sgKsgcBwFP — Premier League (@premierleague) April 9, 2021

Los jugadores de ambos equipos, además, vestirán un brazalete negro.

El resto de equipos de la liga también exhibieron fotografías del príncipe con sus jugadores, mientras que el Liverpool anunció que sus banderas ondearán a media asta.

As a mark of respect, Liverpool Football Club will mark the passing of Prince Philip, the Duke of Edinburgh, by flying club flags at half-mast.



May he rest in peace. pic.twitter.com/AdR6Rv78Sc — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2021

Además, la federación inglesa, de la cual fue presidente el duque de Edimburgo entre 1955 y 1957, recordó que asistió a varios partidos de la selección inglesa e incluso estuvo en el encuentro en el que Inglaterra se alzó con su única Copa del Mundo.

El príncipe Felipe durante la entrega de la Copa del Mundo que ganó Inglaterra.- Foto de cronica.com.mx

También puedes ver: Mourinho interrumpe rueda de prensa para hablar del duque de Edimburgo