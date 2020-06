El fútbol regresa pronto

La Copa por México se inicia el próximo viernes 3 de julio

Ayer se presentó la Copa GNP por México, un torneo amistoso que servirá de preparación para ocho clubes de la Liga MX.

América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Guadalajara, Atlas, Mazatlán FC y Tigres disputarán el certamen, que se realizará del 3 al 15 de julio, con el Estadio Olímpico Universitario y el Akron como sedes.

Este proyecto estuvo encabezado por las televisoras nacionales que se encargarán de transmitir los 15 partidos, todos a puerta cerrada para el público por la crisis del Covid-19 en el país. La próxima semana marcará el regreso del fútbol mexicano, ya que no se disputa un cotejo desde el 19 de marzo.

El último fue entre el Cruz Azul y América, en el Estadio Azteca, correspondiente al Clausura 2020.

Con la cancelación del torneo por el coronavirus, se esperaba que fuera hasta el 24 de julio, con el arranque del Apertura 2020; sin embargo, las empresas se adelantaron y organizaron este pequeño torneo, mientras 10 clubes se quedarán viéndolo desde la televisión.

El torneo amistoso se dividió en dos grupos; en el A estarán América, Pumas, Toluca y Cruz Azul, con los cotejos dentro del Olímpico Universitario; en el B, Chivas, Atlas, Mazatlán y Tigres, en tierras tapatías.

Los cuatro cuadros de cada grupo se enfrentarán entre sí y los dos mejores avanzan a semifinales, que también serán a partido único y enfrentarán al líder y sublíder del otro sector.

Cada equipo tendrá cambios ilimitados a lo largo de 90 minutos y habrá un tiempo de hidratación al minuto 25 de cada tiempo.

Con “miedo”

Uriel Antuna, jugador de las Chivas, señaló que para él, los jugadores saldrán con un poco de miedo a jugar el torneo de pretemporada.

“Va a haber temor. Muchos de nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás que frecuentamos mucho; va a haber gente que no sabemos si se cuida, si no se cuida, si salió o no salió, mucha gente. Futbolistas y entrenadores se están cuidando, pero al final de cuentas no vas a saber dónde te vas a contagiar”, mencionó Antuna durante una plática en vídeo.— EFE