El futuro de "Checo" Pérez en la Fórmula 1 se complica

TURQUÍA.— Sergio Pérez fue cuestionado sobre su futuro en la Fórmula Uno.

El todavía piloto de Racing Point una vez más, como se ha hecho costumbre en los últimos Grandes Premios, volvió a responder que no tiene acuerdo y que las oportunidades se han cerrado, ya que la campaña 2020 está por concluir.

Y agregó que "ya no quedan muchas opciones".

Pérez marcha en la sexta posición del campeonato mundial, con 82 puntos, a tres de Charles Leclerc (Ferrari) y 13 de Daniel Ricciardo (Renault), con cuatro carreras por disputar en el 2020.

En el de constructores –con Mercedes ya campeón–, la escudería rosa es quinta (134), con las mismas unidades que McLaren y a una de Renault.

El tapatío aseguró que él y su equipo ya dejaron atrás el error que les costó el podio en Portugal y que ahora sólo miran hacia adelante.

