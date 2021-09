El GP de México, firme

Vacuna o PCR serían requisito para poder asistir

Los organizadores de la Fórmula Uno serán los responsables de definir si el comprobante de vacunación o una prueba PCR negativa es requisito para los aficionados a los automóviles asistan al Gran Premio de México, que se tiene programado para la primera semana de noviembre, reconocieron las autoridades a ESPN.

“Así como en ciertos eventos u oficinas se pide a la gente que esté vacunada o tenga prueba PCR para asistir, en la Fórmula Uno u otros eventos masivos de carácter deportivo, los organizadores juegan un rol fundamental, que es potencializar a cada uno de los eventos en todos los escenarios, buscar la forma de cómo hacerlos más seguros, siempre cumpliendo el piso básico de medidas sanitarias, pero ellos decidiendo los elementos adicionales que van a implementar”, comentó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de Ciudad de México.

Hasta ahora, las autoridades de Ciudad de México no contemplan que el comprobante de vacunación y/o la prueba PCR negativa sea un requisito para los eventos masivos deportivos, por lo que la responsabilidad caerá en los organizadores, de poner esa medida como un control de ingreso.

“Como autoridad no lo tenemos contemplado como un requisito y no hemos hecho nada en la pandemia que involucra una obligación. Evidentemente me gustaría que el mayor número de personas, a la hora que van a un evento como estos, vaya vacunado, que si tuvo ciertos síntomas evite ir, pero nosotros vamos a poner lineamientos básicos y esto va a depender de cada uno de estos eventos poner controles más estrictos”, explicó.

Sobre la posibilidad de contar con el 100 por ciento del aforo en los tres días que dura el Gran Premio de México, Eduardo Clark comentó que evitan adelantar escenarios y solo trabajan “sobre supuestos”, esperando que la situación se mantenga con una tendencia a la baja.