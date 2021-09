El Gran Premio, caliente

Hay tensión entre Max Verstappen y Lewis Hamilton

Lewis Hamilton y Max Verstappen intercambiaron declaraciones previo al Gran Premio de Rusia, menos de dos semanas después de un choque que dejó fuera de la última carrera a los dos rivales por el título de la Fórmula Uno.

Hamilton, siete veces campeón, sugirió que Verstappen está sintiendo la presión de luchar por el que sería su primer título.

“Yo recuerdo lo que fue luchar por mi primer campeonato, y obviamente estoy sosteniendo mi 10a. batalla, algo así”, comento el piloto británico de Mercedes. “Recuerdo cómo fue y sé sobre la presión que viene con eso y las experiencias que lo acompañan. Así que puedo empatizar con eso. Pienso que es importante que simplemente sigamos compitiendo duro pero justo”.

Verstappen desestimó los comentarios de Hamilton.

“Me siento tan nervioso que apenas consigo dormir. Es horrible luchar por un título, realmente lo odio”, dijo el holandés en burla. “Esos comentarios solo muestran que él realmente no me conoce, lo cual está bien. yo tampoco necesito conocerlo, cómo es en su totalidad, pero yo solo me concentro en mí mismo y realmente disfruto estar ahí al frente del auto”.

Ambos chocaron a mediados de la última carrera en Italia, lo que permitió a Daniel Ricciardo llevarse una victoria para McLaren. El director de equipo de Mercedes, Toto Wolff, dijo que el dispositivo protector alrededor de la cabina de Hamilton salvó la vida del británico. Verstappen recibió una sanción de tres lugares para la carrera en Rusia.

“No es el fin del mundo”, afirmó Max.— AP