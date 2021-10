El Gran Premio de México de F1 tendrá mayor asistencia

El semáforo verde permite evitar la sana distancia

El director del Instituto del Deporte de Ciudad de México, Javier Hidalgo, mencionó que buscarán que los precios para el Gran Premio de México bajen en un futuro debido a la colocación de nuevas gradas para la edición que se presentará este año a causa de la pandemia por Covid-19.

El funcionario mencionó que este Gran Premio podría superar la asistencia que se vivió en 2019, año en el que hubo 345 mil 694 personas, ya que actualmente hay semáforo verde y no se requiere la aplicación de la sana distancia.

“Ahorita el Autódromo está abierto para la bicicleta, bici de ruta, pero lo que aprecié es que colocaron más gradas y no habrá restricciones, porque será evento masivo. Se espera una cantidad nunca antes vista para este evento. No quiero decir número preciso para no equivocarme, pero hay más gradas de las que se tenía. Esto fue para tener más espacio, pero ahora que llegamos al semáforo verde, pues es para que la gente pueda asistir. No sé si esto bajará los precios”, afirmó.

Javier Hidalgo mencionó que el tema de los boletos es un asunto puntual y consideró que la Fórmula 1 tiene que llegar a clases más bajas y no ser un “deporte elitista”, ya que los precios del Gran Premio llegan a rondar hasta los 90 mil pesos.