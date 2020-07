El Gran Premio de México podría quedar relegado

Lewis Hamilton exigió más apoyo por parte del órgano rector de la Fórmula Uno y pidió a los otros pilotos que hagan más cosas para luchar contra el racismo, después de que algunos de sus compañeros se hincaron y otros nuevamente no lo hicieron en escenas desordenadas previo al Gran Premio de Hungría el domingo.

Al igual que en las otras dos carreras de esta temporada, se suponía que todos los pilotos se reunirían para el himno nacional para estar de pie mientras portaban camisetas con la frase “End Racism” (Acaben con el racismo). Hamilton y algunos más, como su Valtteri Bottas, su compañero de equipo en Mercedes, y Sebastian Vettel, rival en Ferrari, se arrodillaron mientras que los demás parecían llegar tarde y ni siquiera se colocaron en su posición.

Significó que antes de que los pilotos estuvieran reunidos como uno, el himno había comenzado y Hamilton y aquellos que estaban hincados tuvieron que colocarse de pie rápidamente por respeto al país sede.

“Definitivamente no hay suficiente apoyo para ello. Desde el punto de vista de un piloto, muchas personas parecen ser de la opinión de que ya lo hicieron una vez y no lo volverán a hacer. No sé sus motivos para esa postura”, dijo Hamilton tras ganar la carrera. “Todo lo que puedo decir es que no están haciendo lo suficiente. Creo que en última instancia, las personas aún piensan que no es importante”, añadió.

Hamilton ha sido campeón de la Fórmula Uno en seis ocasiones y es el único piloto de raza negra.

“No creo que se esté tomando en serio”, comentó el piloto británico. “Creo que quizás hay personas que no han crecido lidiando con el tema del racismo y no lo entienden”.

Carrera en peligro

El hospital de expansión que se encuentra en Autódromo Hermanos Rodríguez es un obstáculo para que se realice el Gran Premio de México, reconoció Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

“Por supuesto que sería un obstáculo para el Gran Premio, porque (el hospital) está en medio de la pista. Supongo que se irá comentando (el estatus del Gran Premio y el hospital) cuando se acerque el tiempo (de la carrera”, señaló.

El Gran Premio de México está pactado para correrse del 30 de octubre al 1 de noviembre próximos, a reserva de que la Fórmula Uno confirme que se realizará el Grand Prix, como lo ha hecho con otras carreras.

La Secretaría de Salud montó el hospital de expansión en el Autódromo Hermanos Rodríguez a mediados de mayo, y desde entonces ha recibido a pacientes con Covid-19. Según se ha revelado en algunos medios, el contrato que tiene la Secretaría de Salud y la empresa CIE que administra el circuito, concluye en diciembre.

“De momento no hay una visión de que en octubre tengamos semáforos verdes y por lo tanto no se podría realizar el Gran Premio de la Fórmula Uno con público”, agregó López-Gatell.

Aún no hay una fecha exacta para decidir el futuro del hospital, lo que a su vez hace incierto el futuro del Gran Premio de México.

“Depende del consorcio empresarial (CIE), tendrá que tomar sus decisiones, como la han tomado todos los demás”, añadió.