El horario no afectará

Pumas y América, el viernes, en el estadio Olímpico

Juan Pablo Vigón lo tiene claro: “Al América se le gana el viernes, sábado o domingo”. El cambio de día para el clásico capitalino no perjudica o desconcentra a los felinos, aseguró el mediocampista auriazul, ya que para enfrentar a las Águilas no existen excusas. “Sería mentira si dijera que el horario del domingo a las 12 horas no es pesado para los jugadores”, comentó Vigón, sobre la ventaja que tienen los Pumas cada 15 días, como locales en el estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, la fecha del choque frente al América se modificó por las diversas marchas que se harán en la Ciudad de México por el Día de la Mujer. El cuadro universitario no se distrae por ese movimiento. Los pupilos del español Miguel “Michel” González sólo piensan en vencer a las Águilas. Los auriazules y los azulcrema vienen de ser goleados 3-0 por Tigres y Necaxa, respectivamente, por lo que cada uno tiene una oportunidad de reivindicarse tras un pésimo fin de semana en la Liga MX.

“Poner un favorito es muy difícil. Es un clásico y debe ganarse”, comentó Vigón, quien también reconoció lo importante que sería triunfar el viernes y arrancar de manera correcta la segunda parte del Clausura 2020.

“Es un golpe de credibilidad, para que la afición y los otros clubes vean que Pumas está para grandes cosas. Nuestra mentalidad es disfrutar este juego, vencer al América y escalar en la tabla”. El cotejo del viernes arranca a las 20:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

Conflicto en el boletaje

No sólo el cambio de fecha y los reembolsos del Pumas vs América tiene enojada a la afición. La venta de boletos es otro calvario para quienes desean asistir al clásico capitalino. Con la venta de localidades finalizada en las tiendas oficiales de los Pumas, la siguiente liberación de boletos será para la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero en ciertos planteles educativos.

De entrada, la venta de localidades no será posible en los inmuebles que se encuentren tomados por paristas. Sin embargo, la inconformidad surgió en redes sociales, cuando usuarios reclamaron en la cuenta de Twitter de los Pumas (@PumasMX) que solamente les vendían dos entradas por personas, cuando el anuncio de los felinos indicaba que el máximo por persona era de cinco. “A petición de las autoridades del plantel, con el fin de que más miembros de la comunidad alcancen boleto, se redujo la cantidad de boletos por persona”, explicó el club.

De igual manera, otros usuarios denunciaron dificultades en la venta de boletos al público mediante internet. El choque entre Pumas y América en la jornada 9 del Clausura 2020, será este viernes a las 20:00 horas, en el estadio de Ciudad Universitaria.—EL UNIVERSAL

