El Inter de Miami se solidariza con las víctimas del derrumbe de edificio

MIAMI.— Este 24 de junio un edificio en Miami, Florida se derrumbó por completo, tras este trágico suceso ya se reportó un muerto y 99 personas desaparecidas.

Los principales equipos de la ciudad se han unido a las condolencias enviadas a los familiares de las personas afectadas. Asimismo, han enviado mensajes de solidaridad a las víctimas.

El Inter de Miami, equipo donde milita el mexicano Rodolfo Pizarro, mandó un comunicado a través de su cuenta de Twitter oficial.

El equipo de la MLS, no fue el único que alzó la voz luego de lo sucedido; prácticamente todos los equipos de la ciudad se expresaron luego de lo acontecido.

Los Miami Dolphins de NFL, Marlins de MLB y Miami Heat de NBA, hicieron lo propio. Seguramente, más equipos de Estados Unidos se sumarán al apoyo hacia el horrible suceso de este jueves.

We were devastated to hear of the catastrophic Champlain Towers building collapse in Surfside. Our hearts go out to the victims and their families. We are thankful for the first responders who are working around the clock in rescue efforts.