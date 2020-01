El Invernal de Atletismo inaugura la pista del "Salvador Alvarado"

El maestro Julio Concha Gamboa con su credencial de hace más de medio siglo por la Federación Mexicana de Atletismo, durante la presentación del Campeonato Invernal Presentación del Invernal de Atletismo ❮ ❯

El Campeonato Invernal de Atletismo, la principal fiesta atlética de la región, será el primer evento oficial en las remozadas instalaciones del Estadio "Salvador Alvarado", del 7 al 9 de febrero.

Con una asistencia estimada de 600 atletas de la Península y otros estados del país, el tradicional evento celebrará su edición 38 de forma consecutiva.

Esta vez llevará el nombre de los maestros Jorge Concha Gamboa y Mario Sarzo Denis, de los fundadores del torneo y de la Asociación Yucateca de Atletismo, que organiza las actividades.

La profesora Miriam Canul Cob, presidenta de la Asociación, expresó su satisfacción por la realización del Invernal, que estuvo en duda por los trabajos que se realizan en el Estadio, "pero nos complace informar que se hará y será en el 'Salvador Alvarado', la casa del Invernal".

El director del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, indicó que todo está listo para la realización del torneo atlético de más tradición en el Sureste. "Será una gran oportunidad para estrenar la pista. Un evento que reúne a gran cantidad de atletas de importante nivel".

Te puede interesar: Paola Pliego gana la demanda; la Conade deberá indemnizarla

Habrá competencias desde la mañana del viernes 7. Se competirá en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y libre y las inscripciones se harán en el sistema de la Federación Mexicana de Atletismo.

Otros asistentes a la presentación fueron el maestro Concha Gamboa, la subdirectora de Juventud y Deportes del Ayuntamiento, Erika Sauri Ramírez; la directora de Alto Rendimiento del IDEY, Astrid Novelo Rosas; el administrador del Estadio.

Síguenos en Google Noticias