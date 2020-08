El jonrón de Tatis: a favor y en contra

La mayoría ve bien al cañonero, pero algunos no

Aficionados yucatecos, lectores del Diario y de las diversas plataformas de Grupo Megamedia, comentaron sobre la polémica armada en torno al jonrón del joven astro dominicano Fernando Tatis Jr. en el partido del lunes pasado ante los Rangers de Texas.

El piloto texano Chris Woodard acusó al fraile de “violar” las famosas “reglas no escritas” del béisbol pues su equipo ganaba con ventaja de siete carreras. Muchos opinan a favor de Tatis, otros en contra. Aquí encontrarás de todo tipo de comentarios:

“Si no están escritas entonces no son leyes. Son costumbres y tradiciones que se respetan. Lo que hizo Fernando Tatis Jr. no debe ser reprochado aún con una pizarra muy a su favor. Te pueden asentar una bola para batearla 100 veces y 100 veces podrás fallar. Pero el que tiene la capacidad de hacerlo lo realiza al primer lanzamiento. Además el juego no se acaba hasta que se acaba”. Alfredo Bolio Loría, exdirectivo de los Leones de Yucatán.

“En la temporada 1983, Leones Vs. Diablos. Estaban empatados y con hombre en tercera, Carlos Paz trajo de emergente al ‘Chaflán’ López. Los Diablos iban en primer lugar y con muchos juegos arriba del segundo, con la serie ganada, o sea en nada le perjudicaba perder (y a lo mejor ni perdían) y pasó lo que tenía que pasar: ‘Cananea’ Reyes ordena base intencional al ‘Chaflán’. El público responde con mentadas al ‘Cananea’. Era lógico que ‘Cananea’ eso haría, Paz debió poner a otro emergente (solo había hombre en tercera) y luego al ‘Chaflán’. Pero todos deben jugar a ganar al igual que Tatis. Yo lo haría y creó eso hizo el ‘Pelón Mágico’”. Jaime Serrano Pedrero, aficionado.

“En sus contratos tienen bonos por actuación, por jonrones, carreras impulsadas, jugador más valioso, partidos jugados, etc etc.”, Juan López Zapata, beisbolista y aficionado.

“Para mí él que esté buscando mejorar su rendimiento ya en el hom tu vas a pelear con el pítcher como sea el score”. Raúl Ortega Rojas, exlanzador y scout.

“El problema es que Tatis pasó por encima de una orden, ya que el mánager indicó no hacer swing. Eso es una falta que incluso puede acarrearle una multa. En todo caso es una de las cosas que hacen bello el béisbol”. Santiago Sauma Ríos, médico cirujano.

“En mi opinión sí estuvo bien que lo tumben, es un joven pelotero que va en ascenso y es importante enseñarle a ser humilde”. Juan Carlos Sierra Medina, exdirectivo infantil.

“Reggie Jackson ya dio su aval, para mí eso cuenta. Bien por Tatis Jr., el juego no se acaba hasta que cae el out 27”. José Manuel Salazar Canales, aficionado

“Yo no veo nada mal por ese jonrón, él hizo lo que tenía que hacer, o acaso iba a dejar que lo ponchen”. Juan Carlos León Torres, exbeisbolista profesional.