El legado de “Nacho” Trelles vivirá

Manuel Lapuente recuerda todo lo que dio al fútbol

Manuel Lapuente puede decir que es uno de los mejores técnicos que ha dado el fútbol mexicano, pero él mismo se rinde al legado que dejó Ignacio Trelles: “El mejor técnico en la historia del fútbol mexicano y punto”.

“Nacho es un punto y aparte”, recuerda el ex técnico de Necaxa y Puebla, “gracias a él, y no por él, me volví entrenador, me gustaba lo que veía y volví a creer en los directores técnicos”.

Cuando los caminos de Lapuente y Trelles se encontraron, Manolo, gran centro delantero, de mucha clase, estaba algo desilusionado de los técnicos.

“Estuve en otros equipos como el Necaxa, y cuando llegué a Puebla, con él, vi que no era lo mismo, me di cuenta de lo que era un verdadero técnico. Todo comenzaba por el trato especial que siempre daba. Siempre estaba abierto para hablar de fútbol con quien sea, jugadores, entrenadores, con el utilero. Siempre era congruente con lo que decía, no levantaba la voz y sin embargo su voz era fuerte, era sólida y creíamos en él desde el primer minuto que lo tuvimos”, manifestó Lapuente.

Enseñaba con el ejemplo, algo que muchos futbolistas aprecian en todos los sentidos, antes y ahora.

“Eso de estar gritando fuera de la cancha, nunca lo hizo. Es más, eso de que tiraba los balones a la cancha lo hacía para que los árbitros vinieran a él, porque no le gustaba lo que estaba pasando, no era porque se iba perdiendo. La decencia no se copia, se adapta. La manera en que trataba a los jugadores era especial, nos iba convenciendo a todos, uno por uno”.

“Nacho” Trelles hizo capitán de aquel Puebla a Manuel Lapuente “y yo era el único que podía hablar en la cancha… Fui capitán tres años con él”.

Por eso, el legado de Ignacio Trelles, según Manuel Lapuente: “Es el mejor técnico que ha tenido México en su historia y como dice el dicho ‘quien aprendió, aprendió’”.— EL UNIVERSAL

