El legado sigue creciendo

El Kukulcán, el sueño de todo niño beisbolista

Días antes de la contingencia disfruté en uno de nuestros bellísimos pueblos, la comisaría de Ruinas de Aké, lo que el béisbol es para Yucatán.

Sucede domingo a domingo en nuestros municipios. El béisbol es una religión, un estilo de vida. La profesionalización ha tenido mucho que ver. Desde los Venados de Yucatán en la desaparecida, pero emblemática Liga Peninsular. O antes, cuando a inicios del siglo pasado se estableció en Yucatán, traído desde Cuba años antes.

Los primeros beisbolistas, catrines, fueron vistos por afucionados mestizos, de elegante blanco, de sombrero, o de blanco corto con delantal gris. De alpargatas de lujo o de huaraches humildes. Así se les vio en Mérida y en las comunidades del interior.

Los Venados dieron vida más a fondo y luego aparecieron los Leones. Fue en 1954 cuando nació para la Liga Mexicana el famoso “team” llamado Yucatán.

Y de allí, a 66 años de distancia, los Leones han sido parte de la historia del Estado. Habrá, especialmente en años recientes, muchas más disciplinas deportivas, pero el “beis”, así de simple, es el juego-religión-estilo de vida. Y los Leones, el buque insignia de los deportes profesionales del Sureste, con el respeto para otras organizaciones.

Lo que los ojos de nuestros aficionados vieron seis décadas atrás ahora podemos seguirlo viendo. Sí, gracias en gran parte, a los Leones de Yucatán.

Las fotos que aparecen en los archivos del Diario son verdadera joya. Es esta nonagenaria casa editorial, la única que sigue en pie de las que hubo desde los primeros años (nacimos en 1925), luego con los Venados y posteriormente a los Leones. Solo aquí se ha seguido la huella de las fieras en el día a día y nos da gusto, aun sin el reconocimiento, que muchas de las fotos que los medios dan hoy y lucieron desde ayer, hayan salido de la lente de nuestros fotógrafos.

Un día, el mítico don Isidro Ávila me dijo en su laboratorio “vas a ver que ahora que hay otros medios, usarán nuestro material. Si solo nosotros lo cubrimos”. Nunca mejor dicho.

Los Leones pasaron a ser otra cosa, época a época, año con año y juego con juego.

Debemos reconocer que su auge se inició en un Yucatán con pocas opciones de entretenimiento. La época tenía poco, muy poco, y las noches de la cálida primavera y al verano fresco invitaban a ir al Parque Carta Clara. Eran llenos impresionantes en las jornadas de juego en el “Julio Molina”, donde los Leones debutaron oficialmente el 17 de abril de 1954 venciendo a los Tecolotes de Nuevo Laredo con una joya de pitcheo del gran “Indio” Peraza. El escenario donde hoy está Plaza El Patio vivió una gran fiesta. Y, dice la crónica de ese día, que muchos de los más de 12 mil espectadores eran gente de guayabera y sombrero, elegantes y humildes.

Me contaba mi difunto abuelo Fidel que al día siguiente en el mercado todos hablaban de lo que habían escuchado por la radio. Si pasó eso en mi pueblo, deduzco que pasó en toda la geografía yucateca. En maya y en castellano, decía el buen “Morelos” a eso de los años 80, pero los Leones eran el tema del día.

Y así creció todo. Porque el béisbol no detuvo su crecimiento nunca, al contrario. Decenas, cientos de equipos llevan el nombre de los melenudos en cualquier circuito que haya. Y siempre ha habido un pelotero de todas las épocas que haya servido de ídolo para las futuras generaciones.

Cuando se estrenaron en la Liga Mexicana, tenían a varios de casa. Al “Indio”, a Zacarías Auais, bajo la férula del “Barriguilla” Rodríguez. Y cuando se coronaron, en 1957, aparecieron nuestro inmortal yucateco William Berzunza, Jesús “Chucho” Rejón, Ángel “Cuco” Toledo, “Chino” Wong, Julio Moreno, José Nakamura, Romeo Cadena, René Solís, Edrick Kelman, Orlando Leroux, Olmedo Suárez y Luis García. Estrellas que aún viven en la memoria de quienes amamos este deporte.

Algo más que títulos

Los Leones suman cuatro coronas en su andar en la LMB, pero más que sus campeonatos, lo que vale es la presencia del equipo. Respetada cada vez más, especialmente por lo que ha crecido como organización, en lo deportivo y lo social, la de los selváticos es una institución. Y su resultado en 66 años, con interrupciones por altas y bajas en lo financiero, permiten arrastrar una avalancha de estrellas de positivismo que se transfieren a lo que más debe llegar un equipo: a su gente.

Al día de hoy, 66 años después de fundados, los Leones trascienden desde Progreso hasta Peto y de Tizimín a Celestún. De Norte a Sur y a Oriente a Poniente, los Leones valen oro para sus seguidores.

No hay pueblo donde no se les siga. Los adultos mayores desde sus radios o televisión, donde llegue la señal, y las legiones de jóvenes en web o en sus redes sociales. Y claro, asistiendo al Kukulcán.

Tenemos uno de los mejores estadios del país y quizá de América Latina, con todo y lo que se diga de que ya resulta viejo y obsoleto.

También tenemos una afición que, por años, ha sido de las que más se mete al parque de pelota. Los promedios de asistencia de las fieras son de los más altos que hay en la República, y para ello ha sido necesaria la transformación del béisbol en un simple juego a un juego como pasatiempo. De comer kibis y tomar cerveza o refrescos embotellados, ahora ir al Kukulcán a ver a los Leones es acudir a una cita con el buen comer, el buen beber, y disfrutar de amenidades (aunque el ruido de escándalo siga siendo un dolor de cabeza para muchos). El Kukulcán te puede entretener con un interesante partido o con su amplio abanico de opciones.

Precisamente recordaba una charla con mi abuelo “Morelos”, que era mi compañero de noches junto a la radio: “¡Qué bonito debe de ser ir al Carta Clara a ver a los Leones! Ojalá algún día vayas”.

Esto se los comento porque, con seguridad, habrá sido el sueño de todos los abuelos y bisabuelos que vivieron en los lejanos pueblos yucatecos: ir al estadio a ver a los Leones. Y con el paso de los años, los niños crecer y ser como ellos. La modernidad y las tecnologías nos dan la oportunidad de ir desde Tekax hasta Mérida en hora y media, lo mucho. O puedes seguir a los Leones y a todos los deportes en un aparatito llamado celular. Y verlos hoy, al rato, mañana.

Antes, éramos fieles radio escuchas del Primo Abraham, de Javier Peña. Cuando se abrieron otros espacios el “Chino” Kim comentaba con “Willy Boy”, que no era otro que el querido William Berzunza. Y muchas cosas así que el béisbol, especialmente por los Leones, se han podido vivir. Yo y los yucatecos.

Al día de hoy, es emocionante que en un juego de domingo puedas ver en nuestro gran estadio a muchos chiquillos que, aun uniformados, desfilan por el Kukulcán luego de haber jugado en la mañana. Y aun a adultos que van a las ligas de los pueblos y luego retachan en el crucero de la Morelos para ver béisbol.

Los Leones son el sueño de damas y caballeros que tienen en el béisbol a su rey de los deportes. Como yo, que no olvido cuando mi papá hizo circo y maroma para que viniéramos de Tixkokob al Carta Clara. Recuerdo los anuncios en la radio: “Juan Jiménez regresa a Yucatán, ahora vistiendo la franela del Unión Laguna”. La trama era venir martes “a la pelota”, con don “Bi” y don Mario Lara, grandes aficionados, en una camioneta de redilas. Pero llovió y fue miércoles. Apretujados en el taxi de don “Caritas” vinimos a como pudimos. Y todavía tengo en la memoria la forma en que vi el diamante. Parecía un sueño, no me parecía estar despierto. Los Leones perdían 3-0, pero en la séptima el “Chino” Márquez limpió la casa con doble para empatar y en la octava ganamos con jonrón de Saúl Mendoza.

Niño, al día siguiente me di la vuelta temprano para tomar mi Diario y ver qué comentaba la gente. En la tienda de don “Bi”, hablaban de eso. Mi abuelo tenía razón: era el tema de plática.

Y, pues yo ya era un “Liga Mexicana” porque había visto en vivo a los Leones.

Supongo que esa historia es recíproca con muchos otros niños como yo. Un día fueron los Leones al “María Esther”, nuestro campo de lujo, y me acerque a Francisco Mota, que tenía pintado en sus spaics el apellido. ¡Waoo! Y Rafael Ornelas.

Locura para todos, como ahora cuando los aficionados buscan a “Pepón”, a Negrín y a otros.

Y también, para todos aquellos que se vistieron de peloteros profesionales y representaron con orgullo a Yucatán. Yo quise serlo, pero el béisbol me llevó a adorarlo desde otra arista.

Eso es lo que ha sido el béisbol en estas casi siete décadas de Liga Mexicana en Yucatán. Ha crecido como deporte, más competitivo, más abierto. Y como espectáculo y empresa. Los socios patrocinadores son fundamentales para que pueda continuar con la vida de las fieras, hoy en manos de los hermanos Arellano Hernández, que obtuvieron la franquicia de manos de la familia Ricalde. Y revolucionaron todo. Hay que ponerse de pie ante esas dos familias, pues, dejando de lado las coronaciones que lograron, dieron otro sentido al juego.

Es difícil de imaginar como sería Yucatán sin béisbol profesional, sin sus Leones.

Difícil de imaginar un domingo de juego en los pueblos sin el cotilleo de siempre: los Leones, las Ligas Mayores. Y sin sus aun vivos mestizos de sombrero y huaraches sentados en una piedra o bajo los árboles viendo los partidos. Solo esta contingencia ha parado al beis de manera forzada.

Ese es el legado de los Leones a 66 de distancia de la noche en que el “Indio” blanqueó al Nuevo Laredo en el amado e inolvidable Carta Clara.

“Morelos”, con su frase de “Ojalá algún día vayas al Carta Clara” me puso alas. Porque, por gracia de Dios, o solo fui, sino que escribo de aquello que muchas noches nos tenía sentados en la piedra o el banquillo escuchando la radio: siguiendo la huella de los Leones.— Gaspar Silveira malaver

Síguenos en Google Noticias