Murieron en la orilla

El Leganés estuvo a un gol de lograr su salvación: 2-2

El Leganés, dirigido por el técnico mexicano Javier Aguirre, recibió al Madrid un punto detrás del Celta, el primer equipo situado fuera de la zona de descenso.

El Madrid culminó su campaña con un empate 2-2 que condenó al Leganés al descenso tras cuatro años en la Primera División.

La igualdad puso fin a la racha de 10 victorias encadenada por el Madrid al reanudarse el torneo tras el parón por la pandemia de coronavirus.

Pese a que no ganó en las últimas siete fechas, el Celta sobrevivió tras empatar 0-0 con el colista Espanyol. El club de Vigo jugará en primera por noveno año seguido la próxima temporada.

Entre lágrimas, el capitán del Leganés Unai Bustinza lamentó el descenso y mencionó la adversidad en un país golpeado por la pandemia.

"La situación del país es mala y ojalá valga como ejemplo lo que hemos hecho, mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza”, dijo Bustinza.

El Espanyol y el penúltimo Mallorca ya habían sido condenados al descenso.

Sergio Ramos adelantó al Madrid con un gol de cabeza a los nueve minutos, su sexto tanto desde la reanudación. Leganés igualó mediante Bryan Gil en los descuentos de la primera parte y Marco Asensio restableció la ventaja para el Madrid (52’).

Roger Assalé volvió a nivelar con un remate desde corta distancia a los 78, pero los anfitriones no pudieron conseguir el gol de la salvación pese a que dispusieron de buenas ocasiones en la agonía. Reclamaron un penal por una mano dentro del área, pero el VAR dictaminó seguir jugando.

Resalta a los jugadores

“Para la gente solo tengo palabras de agradecimiento. No han podido estar los once partidos con nosotros pero se ha notado su cariño, su apoyo. Dimos lo que teníamos, fuimos honestos y honrados hasta el final entendiendo nuestras limitaciones pero llegando vivos al ultimo partido”, dijo Javier Aguirre.

“Es una pena porque los jugadores entregaron todo lo que tenían, nadie se dejó nada. Lo siento por la afición. Espero que volvamos pronto a Primera, lo antes posible”, añadió tras el choque disputado en Butarque.

En esa cita hubo una posible mano de Luka Jovic que pudo cambiar el resultado: “Soy un defensor del VAR, es la verdad. La herramienta me gusta mucho porque ve esos centímetros que dicen si hay o no fuera de juego, esas manos que son o no son. La herramienta me gusta pero la persona que decide si verlo o no, eso ya es cuestión humana”.— EFE