El León, el monarca de la eLiga

Nicolás Sosa y su “eFiera” derrota a Santiago Cáseres

La primera incursión del fútbol mexicano llegó a su fin ayer, con la coronación del León en la eLiga MX.

La Fiera, con Nicolás Sosa en los controles, derrotó por la mínima diferencia a las Águilas del América, que tenían en los controles al argentino Santiago Cáseres.

La Fiera, luego de cerrar la fase regular como sublíder (36 puntos), en las eliminatorias directas dio cuenta del Santos Laguna y del Toluca antes de vencer en la gran final a las Águilas, con un solitario gol del costarricense Joel Campbell.

Mientras que las Águilas clasificaron en el cuarto lugar de la tabla (31 unidades) y como grandes de las remontadas, además en la liguilla se hicieron notar como el rival incómodo al llevarse el Clásico contra el Guadalajara y tumbar al favorito Pachuca, que no hizo efectivo el liderato, para estar en la última etapa.

“Fuera Piojo”

A las Águilas del América no se les permite perder ni en los juegos de video.

Por eso, inmediatamente después de que las Águilas fueran derrotadas en la final de la eLiga por el León, la gente hizo popular la etiqueta #FueraPiojo en Twitter.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar en contra del entrenador americanista.

Será en broma, será en serio, pero las redes sociales dejaron ver que mucha gente del América, y mucha qué no es aficionada al ave, no le tiene mucho cariño a Miguel Herrera, sobretodo porque de momento no ha firmado su renovación con el conjunto azulcrema.— EFE