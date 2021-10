El Madrid busca orden

Ancelotti quiere arreglar los fallos de las dos fechas

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró convencido de que sus jugadores corregirán los errores cometidos ante Sheriff y Espanyol que costaron derrotas en sus dos últimos encuentros, en los que admitió que les “faltó orden” y no mostraron su verdadera identidad.

“El equipo está bien, motivado por un partido importante. Hemos fallado los dos últimos partidos que hemos jugado, faltó orden y hemos trabajado en los errores que cometimos. El equipo está preparado para un partido difícil ante un rival que juega bien e intentará hacer lo máximo para ganar”, valoró en rueda de prensa en el Olímpico de Kiev, previo a enfrentar al Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones de Europa.

Ancelotti dejó una reflexión táctica, admitiendo errores por el cambio de sistema por el que apostó y apuntando al que utilizará desde ahora. “Si no hemos mostrado una clara identidad algo ha pasado. Puede ser que en algún momento de los partidos hemos fallado”.

“He intentado defender con un 4-4-2, como ante el Espanyol, y no ha salido bien. La idea que tengo es muy clara, este equipo tiene que jugar 4-3-3, no hay otra manera. Después, hay partidos que puedes utilizar un extremo que no sea puro, pero para esta plantilla es el sistema mejor y al que están más acostumbrados”, dijo.

El parón por partidos de selecciones ha venido bien al Real Madrid y solo dejó la mala noticia de la sobrecarga muscular de Eden Hazard. “Salvo ese pequeño problema, hemos aprovechado este tiempo para recuperar a dos jugadores importantes como Mendy y Marcelo, y la condición física de Kroos ha mejorado”.

El Shakhtar es el primer partido de una semana en la que el Real Madrid disputa el clásico ante el Barcelona. “Son dos partidos muy importantes”, reflexionó el técnico italiano. “Esta parte después del parón tenemos que hacerlo mejor. El equipo está preparado y motivado porque saben lo importante que es para el grupo”.

Con la recuperación de Toni Kroos y de Casemiro, superado un problema bucal, Ancelotti podrá alinear al centro del campo que tantos títulos ha dado, sumando a Luka Modric.— EFE