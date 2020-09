El Madrid no correrá riesgos

Hazard, fuera en el comienzo del torneo merengue

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que en el inicio de temporada no va a correr ningún riesgo con Eden Hazard y que el belga no jugará hasta que no esté “al cien por cien” y sin “nada de molestias” en el tobillo operado.

Hazard se pierde el inicio de temporada con el Real Madrid. Despidió la pasada haciendo un esfuerzo en Liga de Campeones para intentar ayudar al equipo ante el Manchester City y acabó pagando sus consecuencias en su tobillo derecho en el tiempo de vacaciones. Tras regresar directamente con su selección sin jugar ni un minuto en dos partidos, ha trabajado al margen desde que llegó a la ciudad deportiva.

“No puedo decir exactamente pero está mejor y lo que queremos, él el primero, es que esté al cien por cien y sin nada de molestias”, dijo Zidane en rueda de prensa.

El Real Madrid debuta hoy en la Liga de España enfrentando a la Real Sociedad de San Sebastián. Los merengues no jugaron en la primera fecha porque acabaron después su participación en Champions.