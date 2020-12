El manager de los Indios aprueba modificar el mote

El manager Terry Francona elogió a los Indios de Cleveland por tratar de “hacer lo correcto” con un inevitable cambio de nombre —y necesario.

Ayer viernes, Francona halagó la decisión del equipo de eliminar su nombre después de 105 años, un cambio que se da luego de meses de discusiones internas y reuniones con numerosos grupos y el cual representará un nuevo inicio y una nueva era para el equipo de la Liga Americana.

“Me enorgullece bastante el hecho de que vayamos a hacer algo que es correcto”, dijo Francona en entrevista por Zoom desde su hogar en Arizona.

El equipo reveló el pasado lunes su decisión, terminando un proceso que inició incluso antes que el dueño del equipo, Paul Dolan, lo anunciara en julio —horas después que el equipo de Washington de la NFL eliminara su polémico apodo— y dijera que el equipo de ligas mayores haría una profunda revisión de su nombre.

Dolan dijo a The Associated Press en una entrevista que el equipo seguirá llamándose Indios al menos durante la temporada 2021 y que no adoptaría un nombre temporal antes de elegir uno nuevo. Dolan también dijo a la AP que la “Tribu”, el popular apodo del equipo y favorito de muchos aficionados como el nuevo nombre, no es una opción y el club se aleja completamente de cualquier connotación de los indígenas estadounidenses.

Sin embargo, eso no significa que el equipo se distanciará de su historia.

“Esa no es la idea detrás de esto”, afirmó Francona. “Yo solo pienso en decir simplemente, “Hey, siempre lo hemos hecho de esta manera, así que seguiremos haciéndolo”. Mal, si hubiéramos hecho eso, Jackie Robinson quizá nunca habría jugado béisbol”.

“Nadie estaba tratando de ser irrespetuoso, pero esa ya no es una respuesta suficiente”, añadió el manager de Cleveland.—AP