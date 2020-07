El Manchester United golea al Bournemouth (5-2)

LONDRES.— El Manchester United volvió a las posiciones de Liga de Campeones al golear al Bournemouth (5-2) con una gran actuación del joven Mason Greenwood.

La perla de los 'Diablos Rojos' anotó dos tantos en el triunfo de su equipo, que se coloca de manera provisional en puestos de Liga de Campeones por primera vez desde la quinta jornada.

