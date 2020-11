El mexicano Ancer, al frente del Masters en Augusta en su año debut

En vez de las ovaciones del público, el ruido predominante durante la ronda en el Masters de Augusta fue el de los motores de un sistema que arroja aire al campo, en un intento por mantenerlo un poco más firme, como luciría en abril.

No hay azaleas primaverales. Y las horas de luz son tan escasas que la ronda no alcanzó a completarse por segundo día consecutivo.

Nada de eso molesta a Abraham Ancer. Después de todo, no conoce el campo en las condiciones habituales. Y hasta el momento ha aprovechado la nueva normalidad.

Ancer, uno de los 26 golfistas que disputan por primera vez el Masters de Augusta, consiguió seis birdies en su recorrido, para compartir la cima con otros cuatro jugadores.

El mexicano firmó una tarjeta de 67 golpes, cinco debajo del par, y marcha en la cima junto con Dustin Johnson (70), Justin Thomas (69) y Cameron Smith (68). Todos tienen un acumulado de 135 golpes, nueve debajo del par.

″¡Hasta ahora una experiencia increíble en mi primer Masters!”, exclamó Ancer en Twitter.

El golfista del estado de Tamaulipas no lució un potente tiro de salida, pero siempre pareció saber dónde aterrizarían sus golpes. Y cuando se marchó del campo, era el primer mexicano en la historia que ha cerrado cualquier ronda en lo más alto del Masters.

“Realmente no hice mis mejores disparos desde el tee”, dijo Ancer. “Pero he sido capaz de resolver las cosas bastante bien y de hacer algunos putts para birdie. Eso es lo que me ha mantenido en la pelea. Jugué realmente bien en los hoyos par tres”.

La segunda ronda no se completó, en un certamen que debió posponerse por la pandemia de coronavirus.

Ancer está inspirado, tal vez tras atestiguar el pasado domingo la forma en que Carlos Ortiz dejó atrás a Johnson para coronarse en el Abierto de Houston y convertirse en el primer mexicano en ganar un torneo PGA en 42 años.—AP