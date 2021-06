El mundo del fútbol celebra a 'Chicharito' en su 33 cumpleaños

Javier “Chicharito” Hernández celebra este martes su cumpleaños número 33, un número que parece ser digno de homenajear para la UEFA Champions League, Premier League y la FIFA, que decidieron homenajear al mexicano con vídeos de sus mejores goles dentro de sus respectivas competencias.

Pero no fueron los únicos, ya que las felicitaciones de excompañeros de banca no faltaron a través de redes sociales, según compartió el propio futbolista a través de sus historias de Instagram, donde confirmó que este cumpleaños había sido especial.

El feliz festejo parece poner fin a un año de incertidumbre por la pandemia y aún en medio de su escandalosa separación de su esposa Sarah Kohan, madre de sus dos hijos, en medio de rumores de una presunta infidelidad.

Y es que aunque el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino se niegue a convocar al “Chicharito” como parte del Tri, las evidentes muestras de afecto que hoy enmarcan también su trayectoria en el campo, son por mucho un peso en la historia del jalisciense.

Por ejemplo, en el vídeo de la Champions League se puede ver al también conocido CH14 haciendo goles con la camiseta del Manchester United, Bayer Leverkusen y Real Madrid, clubes con los que tuvo la oportunidad de anotar en la máxima competencia de clubes de Europa.

Aunque enfrentó una dura racha en el LA Galaxy, el mexicano recientemente ha demostrado que no ha perdido la chispa como goleador, que en el pasado incluso le valió ser conocido como “Chichadios”.- Con información de Medio Tiempo.

Seven games. Seven goals ⚽️



On his 33rd birthday @ch14_ is the top goalscorer in MLS this season 🇲🇽 pic.twitter.com/0cnzixUJgP