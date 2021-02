El negocio detrás del invasor del campo en el Super Bowl (Vídeo)

Si hay un riesgo latente en cada evento deportivo de gran magnitud, es la posibilidad de que un fanático invada el campo de juego.

Es una práctica que había quedado truncada últimamente por la falta de espectadores en los estadios por la pandemia de coronavirus.

Pero desafortunadamente para los organizadores se retomó en el Super Bowl LV, donde hubo presencia de 22,000 fanáticos.

Un hombre –que aún no ha sido identificado– vestido con un llamativo traje de baño color rosa de una sola pieza, unos pantalones cortos negros y calzado color neón, burló a los agentes de seguridad y corrió en el césped del Raymond James Stadium durante la victoria de los Bucaneros de Tampa Bay 31-9 sobre los Jefes de Kansas City.

OK, this just happened at the #SuperBowl. pic.twitter.com/GrnItnHy4S