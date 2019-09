El “Niño” Palencia se apunta para dirigir a Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Juan Francisco Palencia no le diría que no a la oportunidad de regresar a la casa que le dio su primera oportunidad de ser futbolista.

Ahora, como entrenador y con experiencia en la Liga MX, “El Niño” es uno de los candidatos para tomar las riendas del club cementero, tras la salida de Pedro Caixinha.

“Me emocionaría muchísimo entrenar a Cruz Azul“, suspira Palencia, vía telefónica.

Paco, quien se encuentra en Barcelona, dice que no ha recibido algún acercamiento por parte de la directiva celeste, ni Guillermo Álvarez o Ricardo Peláez.

El exjugador lamenta la salida del portugués del club, “porque le regresó una esencia al equipo, los metió a la Liguilla después de mucho años sin hacerlo y casi se lleva el campeonato. Lamentablemente, por los últimos resultados, se da su salida”.

Su experiencia

Palencia asegura que ha crecido mucho en esta nueva profesión. En su primera oportunidad en la Liga MX, como entrenador de los Pumas, logró clasificar a la fase final. Posteriormente, llegó a Lobos BUAP, que peleaba por no descender, los salvó y se quedó a un par de puntos de meterse a Liguilla.

“El Niño” sigue en preparación y mejorando en su profesión. Actualmente, se encuentra en España para continuar con su crecimiento como entrenador, en clases de control de grupo y afinando situaciones tácticas.

Sobre la posibilidad de recibir la llamada telefónica de Álvarez o de Peláez, Palencia estaría muy contento por la oportunidad.“Me encantaría regresarles todo el apoyo que a mí me dieron hace muchos años. He estado madurando como entrenador y poder ayudar a los chicos, sería la mejor forma de hacerlo“, comentó“.

“Lo primero que se debe de hablar es conocer los objetivos del club, evidentemente es el campeonato, eso es muy claro, pero también las formas“, subrayó.