El nivel será afectado

Debería seguir la Liga de Ascenso en nuestro país

Andrés Fassi, vicepresidente del Grupo Pachuca, consideró que ante la falta de descenso en la Liga MX por los próximos seis años, el nivel será menor debido a la falta de inversión por parte de muchos equipos.

“Con el no descenso seguramente veremos un nivel de competencia más bajo porque los clubes no harán inversiones significativas importantes porque no perderán la categoría y también el condimento del descenso es el previo y el fracaso de repente a lo que no haces bien o lo que dejas de hacer en una institución”, dijo.

Un aspecto positivo

Consideró que “al final creo que es positivo que el fútbol tenga ese previo y ese castigo del ascenso y descenso, pero ojalá que estos años que vamos a probar acá en México el nivel competitivo siga hacia arriba”.

“Lo dudo y no solamente por esta situación del coronavirus, sino porque habrá un mercado interno muy pobre, incluso habrá una merma de la cantidad de negociaciones, ojalá que esto sirva para evaluar y sacar conclusiones para buscar un mejor fútbol”, declaró a una televisora internacional.

Por otra parte, ante la posibilidad de que suba de 18 a 24 los equipos que tomen parte de la Liga, Fassi explicó que sería algo complicado dado lo que representa tener a un equipo de fútbol en el Máximo Circuito.

“Es algo que hay que analizar muy profundamente, pero definitivamente es difícil poder pensar en un proyecto que de 18 automáticamente subamos a 24”, sentenció.— NOTIMEX