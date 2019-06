El “no era penal” reaparece tras cinco años; Martino critica al arbitraje

Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: EFE Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: Xinhua Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: Xinhua Carlos Salcedo (c) de México, disputando el balón con Oscar Duarte y Kendall Waston de Costa Rica, durante el partido de cuartos de final de la Copa Oro 2019.- Foto: Xinhua Guillermo Ochoa de México, atajando un tiro penal, durante el partido de cuartos de final.- Foto: Xinhua Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: AP Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: EFE: AP Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: AP Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: Notimex Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: Notimex Aspectos del partido entre México y Costa Rica.- Foto: Notimex ❮ ❯

Houston, Estados Unidos (EFE).- El “Tata” Martino aseguró sentirse orgulloso de todo el equipo Tricolor, tras conseguir su pase a semifinales en la Copa Oro.

“Todo el equipo puso clase, corazón y buen fútbol. Dominamos y fuimos el equipo que propuso el fútbol”, aseguró el director técnico en rueda de prensa.

Aunque reiteró los méritos del equipo, admitió que fue un partido difícil que sin la labor de Guillermo Ochoa pudo tener otro final.

“Memo hizo la parada del partido en la segunda parte y cuando nos íbamos a la casa la salvó“, destacó Martino.

Ahora, la Selección Mexicana se enfrentará a Haití el próximo martes en el State Farm Stadium de Phoenix.

Critica el arbitraje

Martino no tuvo elogios para todos ya que critico la designación del árbitro panameño John Pitti y la falta del VAR en todo el torneo.

“No pueden poner un árbitro que tiene intereses. Panamá está en cuartos de final y por lo tanto no debía haber un árbitro de ese país“, comentó Martino.

“No me parece justo que un árbitro de Panamá que viene por la otra llave, dirija este partido. Hay árbitros de Nicaragua que se quedaron afuera, de Honduras que se quedaron afuera“, denunció Martino.

“No era penal”

A cinco años del famoso “No era penal” ante Holanda en plena Copa del Mundo. La injusticia volvió a aparecer ayer en la cancha y nada se pudo hacer al respecto.

Pitti señaló un penal dudoso a México en el minuto 50 al defensa Rodríguez y permitió que el internacional costarricense Bryan Ruiz marcase la pena máxima en el 52 y pusiese el empate a 1-1 en el marcador.

“El penal ustedes lo vieron, lo acabo de volver a ver, no es falta, el delantero patea al Chaka (el defensa Luis Rodríguez) y no sé si fue afuera del área. Es imposible con la tecnología que hay hoy y con VAR en México y en los Estados Unidos, se juegue sin VAR“, denunció Martino.

El entrenador argentino fue más lejos al referirse a como se está utilizando el VAR en la actual competición de la Copa América.

“Lo utilizan 200 veces, hoy (por el sábado) anularon cuatro goles por VAR. Nosotros no tenemos VAR, la verdad las cosas hay que decirlas, si me hubiera tocado perder, no lo hubiera dicho. Me gusta decir las cosas, para ayudar a mejorar y no mejora de esta manera“, argumentó Martino.

“El arbitraje fue malo, qué te voy a decir. La realidad es que me quedaré fuera en el próximo partido de semifinales por haber recibido la segunda tarjeta amarilla inmerecida porque lo único que hice fue pedirle explicaciones de la mano que hubo dentro del área de Costa Rica previa a nuestro gol“, explicó Martino.

“Me dijo que la tenía pegada al cuerpo, pero otra igual en el centro del campo si la pitó.”