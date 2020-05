El novillero Diego San Román vence al coronavirus

La faena es bien librada

El novillero mexicano Diego San Román libró una faena muy importante en su vida. Y fue más allá de los ruedos.

San Román, que está colocado en la primera línea de salida en el escalafón español, fue dado de alta tras ser internado por contagio de coronavirus.

El joven torero se encontraba en España preparándose para la temporada y contó que viajó a México cuando comenzó la alarma.

“Ya estoy recuperado, gracias a Dios. La verdad que sí nos asustamos todos, pero ya gracias a Dios estoy sin problema”, dijo San Román, según apuntes de varios portales web.

Y cuenta lo que vivió: “Me regresé de España cuando se empezó a poner fea la cosa, cuando empezaron a decretar el estado de alarma, cuando la gente ya no podía salir. Yo vi la oportunidad para regresarme y haciendo una recapitulación de fechas estoy pensando que fue a la mejor en el aeropuerto en el mismo avión. Fui a hacerme la prueba y salí positivo”.

De sus síntomas, expresó que “tuve dos días de fiebre y dos sintiéndome mal, de dolor de cuerpo y de la cabeza, pero gracias a Dios no fueron síntomas más extremos, de no poder respirar y cosas de esas que le dan a la gente, solo fue fiebre y dolor de cabeza”.

Indicó que “en mi cuarto estuve aislado, tengo baño y no salía para nada. Solo me llevaban de comer y no salía para nada, ni tocaba a mi familia ni las cosas que toca mi familia normalmente ahí en casa”.

Aplaudido con fuerza en la Feria de San Isidro de 2019, San Román estaba entre los punteros para iniciar la temporada de 2020, hasta que el coronavirus detuvo todo en España.

Y él ahora ya “la bordó” ante la epidemia.