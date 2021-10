El otro béisbol

Me había quedado callado durante estas primeras dos semanas de postemporada, pero ahora se abre la posibilidad de hacerlo lo digo: este béisbol, o estos mánagers modernos, nos van a dejar locos.

No sé si por el romanticismo que me cargo de generaciones pasadas, pero las decisiones tomadas sobre el desarrollo del juego, de plano no son tan agradables para quienes ven el pasatiempo como un disfrute.

Aun sigo pensado que las Rayas perdieron la Serie Mundial pasada porque su piloto Kevin Cash basó el juego demasiado en las estadísticas. No dejo de imaginar cómo sería si los bateadores aprenden a conectar a la banda contraria para acabar con las famosas “nuevas formaciones”, o si tocan la bola con mayor frecuencia, o buscan contacto en lugar de ir a la caja pensando en jonrones. Los juegos se han hecho exageradamente largos por tanto cambio de lanzador. Y los Leones perdieron la Serie del Rey también por su piloto, por decisiones no tomadas o hechas demasiado tarde. Lo reitero: esta forma de dirigir es una locura.

¿Se imaginó usted que pasara lo que Dave Roberts está haciendo con Julio Urías y con Max Scherzer? Ni el “sistema Peralta” (tres entradas por lanzador) era tan desquiciado como lo que Roberts hace, que va a entrada por pítcher. Además de irse demasiado por la sabermetría, ahora están faltándole el respeto al pelotero.