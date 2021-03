El partido soñado por todos en México

América-Chivas es el verdadero clásico... no más

“Decía don Nacho Trelles que los únicos clásicos que existen eran los cerillos. Y esos había que comprarlos. Pero sí, hay un Clásico”.

Palabras con las que Jorge Arana Palma, el creador de los Venados de Yucatán y seguidor de América, abre una charla sobre la batalla que hoy tendrá frente a frente a los dos equipos de mayor tradición y expectación en el país, trascendiendo más allá de las fronteras.

“Pero realmente, el América-Chivas es el verdadero clásico del fútbol mexicano. Los demás que se inventaron son cosas de la mercadotecnia, no hay otra rivalidad como esa. Se dicen cosas, tres, cuatro, sobre el Clásico: es protagonismo desde que existe, tiene como objetivo definido ganar, dar espectáculo y causar polémica”.

Es lo que todos esperan del partido de hoy: espectáculo, pasión y que siga la polémica. Seis entrevistados para los “Domingos Especiales de www.yucatán.com.mx” refieren precisamente a eso.

Te lleva al análisis. Karina Novelo Mendoza, joven seleccionada yucateca de fútbol, seguidora de las Águilas, casi de memoria nos saca estos apuntes: “Es una realidad que últimamente se ha venido a la baja en cuanto a lo que futbolísticamente se refiere. Su falta de goles en los últimos 15 encuentros ha hecho que ya no se sienta la misma emoción; sin embargo, estamos hablando de un América con siete partidos ganados, con 14 goles a favor y ocho en contra, que es superior en comparación con las Chivas”.

Hoy, Yucatán tendrá un rol importante en el Clásico 240 de la historia. Pedro Morcillo López, expresidente del Sector Aficionado de la FMF, directivo y patrocinador, expresa: “Claro que nos apasiona, pero hoy más a los que amamos a nuestra tierra, amamos a Yucatán, porque un yucateco participará con un rol de protagonista importante. Es un joven que sale de un club yucateco, del Soccer; jugó con mis equipos en su infancia, lo debuté en Tercera, en Cuarta, estuvo en selección nacional a los 15 años. Y hoy está rankeado entre los mejores delanteros del país, peleando con delanteros extranjeros. Es para sentirnos orgullosos”.

Ana Laura Fleites, exseleccionada nacional femenil, es súper fan del Cruz Azul “desde la cuna”. Pero se sincera: “Sobre el partido, yo Pienso que el América Vs Chivas es más que un Clásico. Es hablar de una historia, es hablar de generaciones de grandes figuras y creo que para la afición de ambos equipos sigue siendo esperado, pero ya no tanto para la afición del fútbol. Creo que esas buenas épocas de rivalidad, donde se jugaba realmente un Clásico, se fueron quedando un poco atrás. Pero todos lo vemos, aunque no le vayamos a ninguno”.

Freddy Sansores Carrillo es el yucateco que más lejos ha llegado en el arbitraje profesional y tuvo la fortuna de ser dos veces juez de línea. Lo resume así: “Es un partido en el que todo árbitro desea participar”. Hasta los no jugadores quieren estar allá.

Daniel Martín Medina afirma: “A estos partidos los he seguido desde muy niño. Además que me considero un apasionado de este deporte, el cual me ha dado mucho en la vida personal y familiar”. Y tiene muchas razones de peso para ponerse frente al televisor, quizá con el Rosario en la mano igual que todos en la casa Martín Mex. “Obviamente, el equipo donde milite alguno de mis hijos (en este caso Henry) siempre será mí favorito”. Henry, hoy una estrella del fútbol mexicano, estará en la delantera de América para este partido. Sólo por eso muchos yucatecos estarán a favor de las Águilas en la noche más esperada del calendario del fútbol.— Gaspar Silveira