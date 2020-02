El patinador mexicano Donovan Carrillo rompe su récord

El mexicano Donovan Carrillo conquista en el Campeonato de Patinaje Artístico de Cuatro Continentes, en Seúl, Corea de Sur.

Esta noche sabatina (domingo en Seúl), Donovan logró 127.96 puntos al presentar su programa largo con música de Aranjuez Performed By Il Divo.

La competencia se inició el martes 4 y concluye este domingo 9.

Donovan busca clasificar al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se hará en Montreal, Canadá, del 16 al 22 de marzo próximo.

Con 201.09 de puntaje final, Donovan se ubicó en el tercer lugar, de cinco participantes. La competencia continúa en estos momentos.

✨Donovan Carrillo🇲🇽 FS⛸ His costume is so shiny i love it ✨ pic.twitter.com/eDcWhkJJ8E