”El Patrón” lanza un mensaje a Trump

Alberto pierde, pero hace que su voz sea escuchada

Alberto “El Patrón”, peleador mexicano, lanzó un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump luego de caer en Combate Américas frente al estadounidense y Salón de la Fama de UFC, Tito Ortiz.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el nacido en San Luis Potosí le pidió a Donald Trump no dividir a la nación, mencionado que los mexicanos no son rateros.

“Señor presidente Trump, usted es el hombre más importante del mundo, no nos divida, no al odio, no al racismo, aunque tengamos distinto color por fuera, tenemos el mismo color por dentro, soy mexicano, no soy un ratero”, comentó Alberto.

El mexicano, quien estuvo mucho tiempo en la lucha libre norteamericana, específicamente en la WWE, tuvo problemas de índoles racistas durante su estancia en dicha empresa.

Una de las razones por las cuales se fue de ese lugar, fue un problema con una persona de redes, que previamente había hecho un comentario racista.

