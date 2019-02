“El Payo”, motivado

Se presenta el domingo en la Plaza Mérida

Octavio García “El Payo” es uno de los mexicanos que más identificados tienen su concepto de toreo.

Y está pasando por un momento que lo tiene cargado de motivación.

“Lo de Guadalajara me dejó muy pleno porque me pude ver como me quiero ver toreando”, comentó el diestro queretano, quien apenas el domingo cuajó la que podría ser considerada la mejor faena de la temporada en la “Nuevo Progreso” de Guadalajara, que es considerada como la segunda de mayor peso en el país, después de la Plaza Mérida.

“El Payo” le bordó una faena que hubiese sido hasta de rabo el domingo pasado a un astado de La Estancia, de Alejandro Martínez Vertiz, pero cuando llegó el momento de rubricar con la espada no estuvo fino y se le fueron los trofeos.

“Pero así es la Fiesta. Lo importante es que me sentí muy torero, justo como me quiero ver”.

Portales como mundotoro.com destacaron lo hecho por el torero queretano, con titulares como “Temple forjado sin acero”, haciendo referencia a su toreo y al fallo con la toledana.

Pero no salir en hombros no le robó el entusiasmo, al contrario. Y de inmediato se fue al campo bravo a seguir puliendo su arte.

Ayer por la tarde, cuando le contactamos, se encontraba por entrar a terrenos Hueyotlipan, Tlaxcala, donde pastan los toros de Montecristo, ganadería de Germán Mercado Lahm. “Lo que sigue es Mérida y también representa un enorme compromiso por la importancia de la plaza y de su afición, que siempre me ha dado importante cobijo”.

Octavio García tiene un par de años sin presentarse en el coso de Reforma y ahora estará en un cartel de importancia, en la séptima corrida del serial que organiza Toros Yucatán, al lado de Antonio Ferrera, famoso torero-banderillero español, y el caballista mexicano Emiliano Gamero, ante astados de San Miguel de Mimiahuapam.— Gaspar Silveira