“El Payo” recibirá hoy su alta médica

El joven diestro, muy agradecido con el público

No tiene duda Octavio García que, justo cuando mejor se sentía, mejor toreaba, le llegó un golpe tan fuerte del toro, en un derrote, que lo mandó al hospital.

Pero sabe “El Payo” que su mejor momento en lo taurino lo está viviendo justo ahora y eso no le hará bajar la guardia. Así, espera recibir el alta médica hoy para regresar a casa y decidir, viendo su evolución, si se viste para torear el domingo en Autlán de la Grana.

“Una pena, pero así es esto”, dijo el matador ayer, en una charla con el Diario, desde el hospital donde le atienden en la Clínica de Mérida, tras una cornada cerrada, o de esas internas (sin penetración), que recibió en la corrida del domingo en la Plaza Mérida de su primer enemigo, de la dehesa de Mimiahuapam.

Parecía solo un puntazo, pero el dolor fue aumentando al instante y de ir caminando por pie propio a la enfermería, tuvo que ser llevado a la Clínica de Mérida para ser operado. La intervención la realizó el doctor Santiago Sauma Ríos, con toda la experiencia que tiene en estos menesteres, y el mismo galeno indicó ayer que el alta podría darse hoy tras la revisión matutina.

El parte médico firmado por el doctor Sauma Ríos apunta lo siguiente:

“Lesión a nivel del tercio medio del muslo derecho, cara interna, por asta de toro, cerrada, es decir sin abrir piel. Se apreció un hematoma no pulsatil de unos 12 centímetros de diámetro. Se llevó a quirófano, donde bajo anestesia raquídea, se practicó incisión longitudinal de 10 centímetros, se llegó a área subfacial y se drenó un hematoma de 100 mililitros. Se encontró una trayectoria de 12 centímetros hacia arriba, que llegó a fémur sin daño a vasos femorales ni a masa muscular. He hizo hemostasia y se cerró en dos planos dejando drenaje por contrabertura. Se ha administrado antimicrobianos sin problemas de incompatibilidad”.

“El Payo” nos narró que “me sentía muy bien. Me estaba tratando con mucho cariño la afición de Yucatán. Tenía muchos años que no venía”. Si recibe el alta hoy, Octavio aún definirá en los días siguientes si va a los Carnavales de Autlán o se queda a seguir rehabitándose. “No quiero ir a medias. Si no estoy bien, no voy”.— Gaspar Silveira Malaver