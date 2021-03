"El Piojo" Herrera critica a Giovani, siempre está lesionado

MÉXICO.— Miguel "El Piojo" Herrera continúa generando polémica alrededor de las Águilas, y eso pese a que han pasado más de dos meses desde que dejó al América.

Ahora se pronunció en contra de Giovani dos Santos, a quien fustiga por siempre estar lesionado.

"Lo traigo al América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Dice 'me duele' y 'me duele', y de ahí no lo sacas", aseguró el "Piojo", en una entrevista con el Youtuber Máster Muñoz.