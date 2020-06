Los brazos son de oro

El pitcheo ha sufrido cambios en la actualidad

El béisbol ha avanzado a grandes pasos en los años recientes gracias a los adelantos de la tecnología. Se juega más fuerte, se corre más rápido, se pitchea más fuerte, hay más jonrones, pero se esconde el juego, se evitan las estrategias que antes hacían más emocionantes los partidos.

Y en el caso específico del pitcheo, los nuevos tiempos nos privaron de seguir viendo a los grandes lanzadores, los brazos durables. No es que haya dejado de haber buenos serpentineros. Los hay y en gran cantidad, tan buenos en cada una de las facetas que puedan darse.

Siguen apareciendo estupendos abridores, los relevistas intermedios son muy eficaces y la potencia de los encargados de cerrar los encuentros son verdaderamente espectaculares.

En términos así nos referimos en la entrega publicada ayer, en la que destacamos que los batazos garantes predominan actualmente en el juego, dejando de lado la habilidad de los peloteros para tocar la bola o buscar batazos que puedan crecer a extrabases. Todos, del primero al noveno, incluso muchos lanzadores que batean en la Liga Nacional, van en busca de la barda.

Son las nuevas emociones de una nueva generación de peloteros en un béisbol un tanto distinto al de épocas recientes.

Ahora nos enfocaremos a los lanzadores. Son durables en estos tiempos hasta que llega el momento en que el número de pitcheos marca una luz roja en él dogaut y se acaba su labor.

Los pitchers son cuidados como si fueran oro. El trabajo fuerte que desempeñan es fundamental y las atenciones y descansos también. Por tanto, vemos ahora escasos juegos completos, las blanqueadas de un solo lanzador escasean y tenemos especialistas en el bullpen, los famosos lanzadores situacionales.

Mientras en otras épocas había serpentineros que cubrían la distancia como una asignatura cotidiana, ¿sabe usted cuántos partidos completos tuvieron los líderes de ese renglón en 2019? Tres... y solo fue uno. Asombroso. En 2011, James Shields, de Tampa, fue el último lanzador en lograr dobles dígitos en ese renglón, con 11.

La media de lanzamientos para un abridor es de 90 a 100 disparos, a lo mucho, estén en la entrada que sea, aunque generalmente desde la cuarta entrada los relevistas comienzan a preparar sus brazos el calentadero. Para ejemplos de otros tiempos, cuando Fernando Valenzuela ganó el Juego 3 de la Serie Mundial de 1981, el zurdo de Etchohuaquila realizó 149 disparos a la goma al completar las nueve entradas.

Diferencias abismales entre ese año y el qué pasó. Y también podríamos hablar de los resultados que se lograron entre ese encuentro entre los Dodgers y los Yanquis y lo vivido en 2019 con los Astros de Houston y Zack Greike.

Greike es una de las estrellas actuales en MLB (su salario es de 39 millones de dólares, según su contrato).

En el Juego 7 de la Serie Mundial ante los Nacionales brindaba un recital: una carrera con un hit (por jonrón), dos bases y cuatro ponches, realizando apenas 82 pitcheos. El más claro dominio de un lanzador de Houston en el Clásico de Otoño.

Pero las nuevas reglas no escritas en el librito de los mánagers difieren de como piensa el común denominador de los peloteros y los aficionados. El libreto del mánager A.J. Hinch había escrito otra cosa y se fue a la loma a remover a Greike cuando, tras el primer out de la séptima, toleró un hit, fue el principio del fin para los Astros. El relevista Will Harris hizo dos pitcheos nada más y la historia cambió: Howie Kendrick conectó jonrón de dos registros que puso a Washington adelante 3-2. Y luego los Nacionales ganaron el juego 7.

¿Hinch se precipitó? ¿Son los tiempos nuevos del béisbol?

En 2018, en un partido que presencié en mayo en Houston ante los Yanquis, Justin Verlander, de los pocos lanzadores con poder para llegar sin problema a la novena entrada, labraba una joya de cuatro hits y 14 ponches, luciéndose ante los Mulos en un juegazo que llegó 0-0 al último tramo. Pero el piloto no lo dejó salir para la novena, quizá porque había llegado a 104 disparos en las primeras ocho entradas. Fatal decisión, pues el relevista Will Harris permitió que se embasen los dos primeros bateadores de la entrada y el siguiente, Gaby Sánchez, disparó enorme cuadrangular de tres carreras.

Seguramente los aficionados habrán visto un vídeo en que un lanzador sale del partido y camino al dogaut se golpea a la cara, furioso por su desempeño. Fue Harris esa noche. Me tocó verlo de frente. Y leer los periódicos al día siguiente. Durísimo contra Hinch.

Así las cosas con este béisbol. Les dejaré dos ejemplos más sobre este tipo de situaciones, una en MLB y otro en casa.

En 2016, Rich Hill, un experimentado zurdo de los Dodgers, lanzó magistralmente siete entradas perfectas ante los Marlines de Miami. Pero el piloto Dave Roberts se echó a todos encima, incluso a los seguidores del equipo floridano. ¿Sacar a tu abridor cuando lanzaba juego perfecto? ¿Habrá visto el box score antes de tomar la decisión? Hill, si bien es cierto que poco antes había estado lesionado, esa noche realizó solo 89 lanzamientos, o sea, que parecía tener para más. No se le vio contento cuando le anunciaron que no iría a la loma en la octava, ni mucho menos cuando a José Blanton le rompieron el encanto con dos fuera. Roberts se defendió diciendo que los Dodgers ganaban y ganaron y que lo hizo por la salud de Hill. Y en su momento, Hinch dijo que Verlander había lanzado suficiente y los relevistas tenían que hacer su trabajo.

Quizá lo mismo habrá pensado Geronimo Gil en el otro caso que mencionamos.

El 21 de julio de 2019, el gran año de César Valadez tuvo una de sus mejores actuaciones ante los Piratas de Campeche, en un juego que los Leones de Yucatán ganaban 2-0. Asombroso al extremo, pues el as dominicano colgó las primeras ocho argollas con nueve ponches, sin pasaportes y con solo 89 pitcheos (63 straics). Dominio absoluto.

Pero Gil jaló del bullpen a su cerrador Josh Lueke y los Piratas empataron con jonrón de dos carreras de Jay Austin y luego ganaron con un triple y una rola ante unos incrédulos Leones y sus seguidores. Gil se fue por su cerrador luego de que su abridor llegó a ocho actos. Cumplió, por decirlo así, con lo que marca el famoso librito. Pero el viejo Casey Stengel, que ganó siete Series Mundiales, dijo una vez enfadado: “No quieran que se ganen todos los partidos con los numeritos, se ganan con el trabajo que realizan los seres humanos que están en el campo”.— Gaspar Silveira