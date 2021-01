El “Pity” no habla del árbitro

Hubo polémica en la derrota de la primera jornada

Héctor Altamirano, entrenador del Club Querétaro, aseguró que no ha visto el vídeo de la Comisión de Arbitraje, en el cual su presidente, Arturo Brizio, defendió la labor de Adalid Maganda, figura polémica en la fecha inaugural del Guardianes 2021.

El trabajo de este silbante causó mucha discusión el domingo, cuando Toluca venció 3-1 a Gallos Blancos.

“El único vídeo que he visto ha sido del partido, de lo que hizo mi equipo, de ese tema (el arbitraje) hay gente que tendrá que hablar”, comentó el también conocido como el “Pity”.

“En mi corta trayectoria como entrenador, he intentado hablar más de lo que dejó mi equipo. No es mi estilo hablar del arbitraje, si un día lo hago, que me recuerden que alguna vez dije esto”, añadió el timonel queretano.— EL UNIVERSAL

43

años tiene Héctor Altamirano, en su primera experiencia en la Primera División.