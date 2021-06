El 'pleito' entre 'Tata' Martino y 'Chicharito': ¿qué fue lo que pasó?

La naturalización de Rogelio Funes Mori como mexicano, con miras presuntamente a integrarse a la Selección Mexicana, puso nuevamente sobre la mesa la pregunta incómoda que ha rondado a Gerardo “Tata” Martino: ¿Por qué se niega a convocar a Javier ‘Chicharito’ Hernández al TRI?

La respuesta en realidad se ha transformado en múltiples conjeturas sin ser claras, pero que podrían tener su origen en una traición y la soberbia juvenil del antes llamado “Chichadios” por la facilidad de colocarse en el punto preciso para el gol.

Si bien desde que presentó su convocatoria para la Concacaf, el ‘’Tata’’ se vio cuestionado por el nombre de Hernández, el director técnico aventuró a justificarse con el hecho de que “Chicharito” no estaba en forma y no vivía su mejor momento; algo cierto según demostró su desastroza jornada en el LA Galaxy, al que se sumaron los chismes y problemas personales que derivaron en su divorcio, tras el nacimiento de su segundo hijo.

Pero Javier Hernández siempre se ha mostrado soberbio y dispuesto a “callar bocas”, por lo que en su regreso al campo retomó su buena racha como jugador, algo evidente para la afición que nuevamente cuestionó a Martino ante su negación de incluirlo en la convocatoria.

¿Por qué el ''Tata'' no convoca al ''Chicharito''? El contexto

Ahora que el futuro de Raúl Jiménez es incierto por la severa lesión que sufrió hace unos meses, la pregunta vuelve a la mesa y los analistas deportivos cuestionan si el castigo del “Tata” o lo problemático del “Chicharito” serían suficiente justificación para seguir sacrificando la victoria de la Selección en la Copa de Oro y los Juegos Olímpicos.

En una extensa editorial para Infobae, el periodista Rafael Ramos pone en contexto el problema detrás de la renuencia de Martino para convocar al delantero experimentado que al momento no han logrado suplir Alan Pulido y el yucateco Henry Martín.

Ramos le pone fecha al “pleito”: 6 de septiembre de 2019, tras la victoria de México contra Estados Unidos (3-0), en un amistoso en Nueva York. Sería la celebración, un ‘brunch’ en el que sobresalen los nombres de Hernández; Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Miguel Layún y Marco Fabián; como un efecto bola de nieve del que hoy guarda un silencio incómodo Martino.

Una fiesta que se salió de control y mostró la indisciplina de los jugadores, que incluso le costó el trabajo a Andrés Mateos, entonces “staff” de logística del Tricolor y quien aparentemente fungió como celestina de los seleccionados con las modelos Keyla Caputo y María del Mar Molar, a quienes invitaron a seguir sus encuentros hasta San Antonio (Texas). Con gastos pagados de la bolsa de estos.

El ''Tata'', herido por el abuso de confianza

Aunque Martino quiso pasar el incidente del bar como parte del tiempo de descanso de sus jugadores, las mentiras son lo primero que cae. El fatal desempeño de la selección con Argentina (4-0) desembocó hizo que el escándalo de las modelos creciera, al grado de que Federación Mexicana de Fútbol impuso un presunto veto a los involucrados.

“Esos temas se tratan de confianza. En la medida que uno establece una relación de confianza, es mucho más fácil tener una forma de convivir menos estricta, con algunos momentos de esparcimiento que deben tener, y evidentemente el tema del brunch en Estados Unidos nos hace retroceder un poco en esta cuestión de la confianza”, explicó Martino ante los medios, citado por Infobae.

Más tarde, tres de los cinco involucrados se disculparían con el técnico y el presidente de la FMF, pero Hernández optó por no hablar el tema. Esa sería la traición que el “Tata” no ha podido perdonar y que mantiene lejos al Chicharito del TRI, pese a sus deseos de volver a jugar con los suyos.

Para Ramos, Hernández solo tendría que disculparse –en privado- para que Martino le vuelva a dar una oportunidad. Aunque el técnico ha manifestado la unión que mantienen sus convocados, que podría ser también un punto clave para su renuencia.

''Chicharito'' merece más la plaza que Henry Martín: Héctor Huerta

Al respecto, el periodista Héctor Huerta no considera que Javier Hernández sea un futbolista problemático y aunque lo fuera, opina que vive un buen momento que le hace merecedor de esa plaza, a diferencia del Henry.

“Yo diría que incluso no descartemos a Chicharito de los ‘Juegos Olímpicos’. Hoy me da más posibilidades de éxito en centro delantero, como fue Oribe Peralta en 2012, que Henry Martin que no le mete un gol ni al arcoíris ahorita, anda en un momento futbolístico pésimo”, según valoró el periodista.