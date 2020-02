El Porto, fuera de Europa

Son eliminados dos equipos con presencia tricolor

La presencia mexicana en la Liga Europa se cortó de tajo en dieciseisavos de final.

En Portugal, el Porto de Jesús Manuel “Tecatito” Corona fue eliminado de la competencia al caer 3-1 ante el Bayer Leverkusen, para quedar fuera por global de 5-2.

Los Dragones tenían que ganar 1-0 para seguir con vida en la competencia luego que en la ida cayeron 2-1, sin embargo, el plan no les funcionó y terminaron por pagar descuidos en defensa contra un club alemán puntual para hacer daño en el momento preciso.

Los portugueses se lanzaron al ataque desde el silbatazo inicial, pero sin cuidar la retaguardia, situación que aprovecharon las aspirinas para ponerse 1-0 a los 10 minutos por conducto del argentino Lucas Alario.

Los de casa requerían dos dianas para forzar a los tiempos extra, pero en el complemento Bayer dio la puntilla con las anotaciones de Kerem Demirbay (50) y Kai Havertz (57), dos anotaciones precedidas de dos rechaces de Agustín Marchesín.

Havertz sobresalió en el compromiso, fue pieza clave en la victoria de la visita con dos asistencias y un gol frente a un Porto que trató de despertar a la afición del Do Dragao con gol del maliense Moussa Marega, al 65.

El jugador mexicano, a pesar de la dolorosa derrota de su escuadra, tuvo una actuación destacada, buscó hacer daño por la banda derecha, se atrevió desbordar, en una acción hasta se quitó a tres elementos, pero prácticamente el Porto estaba derrotado.

Adiós en Holanda

Con el mexicano Edson Álvarez en la banca todo el duelo, el Ajax venció 2-1 al Getafe, pero quedó fuera por un global de 3-2.

Los Azulones ganaron la semana pasada 2-0 en condición de local, marcador que supieron aprovechar en la vuelta de los dieciseisavos para salir vivos del Johan Cruijff Arena.

Los holandeses necesitaban ganar por 2-0 para forzar a los tiempos extras y cuidarse de no recibir gol para no complicarse más su situación, pero el plan no salió conforme a lo previsto.

Getafe prácticamente liquidó la serie con el 1-0 apenas a los cinco minutos.

Ajax buscó reaccionar de inmediato y se metió al juego con el 1-1 a los 10 minutos por parte de Danilo tras una asistencia por parte de Donny van de Beek.

Pasada la hora de juego, el Ajax dio la vuelta al marcador y se sintieron con vida con el 2-1 por parte de Carel Eiting, quien cobró una falta y el balón fue desviado por el uruguayo Mathias Olivera.

Pero no fue suficiente para darle el boleto al Ajax.

Otro mexicano, Raúl Jiménez, vio desde la banca la derrota 3-2 del Wolverhampton ante el Espanyol de Barcelona, pero los “Wolves” clasificaron con global de 6-3.

Pasan los poderosos

Bruno Fernandes volvió a entusiasmar a los seguidores del Manchester United, al protagonizar una exhibición dominante que permitió al club inglés sellar su pasaje.

Ínter avanzó también, pero no tuvo un solo aficionado que lo apoyara en la tribuna vacía de su estadio.

En una noche en que fueron eliminados los tres principales conjuntos de Portugal (Porto, Benfica y Sporting de Lisboa), una de las exportaciones recientes de ese país brilló. Fernandes siguió demostrando que estuvieron bien invertidos los 80 millones de euros (88 millones de dólares) que terminaría costando al United.

El volante convirtió un penal, con su característica carrera y salto antes de impactar el balón. Colaboró luego en otros dos goles del United durante el primer tiempo, para que los “Red Devils” trituraran 5-0 a un Brujas que se quedó con 10 hombres en la vuelta de los dieciseisavos de final.

En tanto, el Roma también siguió adelante, aunque el Arsenal quedó fuera al caer en pénaltis frente al Olympiacos.— AP

