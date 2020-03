MÉXICO.— Renato Ibarra le habría ofrecido 20 millones de pesos a los policías que lo detuvieron la noche del jueves pasado, por la "agresión" a su pareja Lucely Chalá.

La revista de espectáculos "TvNotas" relata los hechos con una entrevista a la agredida y también con testigos que aseguran que el futbolista del América intentó sobornar a los agentes que acudieron al llamado de las hermanas Chalá.

Asimismo se menciona que el jugador le ha ofrecido a su pareja llegar a un arreglo económico, un convenido que parece ya está aceptado, pero que no se ha podido hacer oficial.

"Sí, ya hay un convenio en donde le está ofreciendo a Lucely unos inmuebles y pensión alimenticia, pero no se ha cerrado por cuestión legal".

Lucely Chalán, pareja de Renato Ibarra relató a esta revista todo lo que vivió la noche del jueves con el americanista quien ahora está detenido en el Reclusorio Norte acusado de "violencia familiar agravada, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto".

La ecuatoriana dijo que esa noche los problemas comenzaron cuando Renato estaba fuera de su casa, debido a que había ido a rehabilitación de la lesión que no lo deja jugar con el América desde inicios de torneo.

"Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche", dijo.

"Para la noche ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas y se irritó. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, comenzaron a pegarle a mi hermana. En la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor".